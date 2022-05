Apple Music und iOS 15.5: Variable Playback-Geschwindigkeit kommt zurück

Funktion von Apple absichtlich deaktiviert

Apple hat ein Einsehen: Feature in iOS 15.5 wieder enthalten

Wer mit iPhone oder iPad Musik hören möchte, die in Apple Music zur Verfügung steht, muss nicht zwingend zu Apples vorinstallierter Musik-App greifen. Im App Store gibt es etliche Alternativen von Drittanbietern, die den Streamingdienst aus Cupertino ebenfalls unterstützen. Diese verfügen zum Teil über Features, welche die Anwendung des kalifornischen Unternehmens nicht bietet. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, die Playback-Geschwindigkeit zu verändern, Songs also langsamer oder schneller abzuspielen. Nach dem Update auf iOS/iPadOS 15.4 funktionierte das allerdings plötzlich nicht mehr.Was zunächst nach einem Bug aussah, entpuppte sich schnell als absichtliche Maßnahme. Apple hatte das Feature nämlich in der Programmierschnittstelle deaktiviert, welche zuvor für die Modifizierung der Playback-Geschwindigkeit genutzt werden konnte. Die Funktion MPMediaPlayback.currentPlaybackRate konnte zwar noch angesprochen werden, sodass es zu keinem Fehler kam, führte aber nicht mehr zum gewünschten Ergebnis. Betroffen war dabei ausschließlich die Wiedergabe von Songs aus Apples hauseigenem Streamingdienst namens Apple Music. Bei Stücken, die auf iPhone oder iPad gespeichert waren, ließ sich die Playback-Geschwindigkeit auch nach einem Update auf iOS/iPadOS 15.4 problemlos verändern.In Apples Developer-Foren kam es bereits kurz nach dem Erscheinen der Aktualisierung zu etlichen Beschwerden von betroffenen App-Entwicklern. Aus Apples Antworten ging hervor, dass es sich bei der Streichung der Funktion um die Behebung eines Bugs gehandelt hatte. Die Anpassung der Geschwindigkeit sei nie für Inhalte von Apple Music vorgesehen gewesen und daher in iOS/iPadOS 15.4 für diese Fälle entfernt worden. Das rief Unmut hervor – und das kalifornische Unternehmen reagierte: In iOS/iPadOS 15.5 wird MPMediaPlayback.currentPlaybackRate Entwicklern und deren Apps wieder für sämtliche Musikstücke zur Verfügung stehen, also auch für Inhalte von Apple Music. Nach einer erneuten Überprüfung der früheren Entscheidung sei man zu dem Schluss gekommen, dass man das Feature wieder aktivieren könne, heißt es im entsprechenden Foren-Post . In der aktuellen vierten Beta von iOS 15.5 ist es bereits wieder enthalten.