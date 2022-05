Eine Legende tritt ab: Apple beerdigt den iPod – 20 Jahre nach dem ersten Modell

Apple stellt den letzten iPod ein und beerdigt eine Marke



Im Mai 2019 hatte Apple den iPod touch noch einmal aktualisiert, das Gerät dann aber mehr als 1000 Tage ohne weitere Anpassungen im Sortiment gelassen. Es handelte sich um das älteste Stück Hardware im Angebot und somit kaum noch um ein besonders attraktives Gerät. Die siebte Generation des letzten verbliebenen iPods setzte auf den A10-Chip des iPhone 7, vorgestellt im Herbst 2016. Als reiner Musikplayer mochte der iPod touch damit noch Relevanz gehabt haben, verglichen mit der Performance aktueller iPhones war das Device allerdings ins Hintertreffen geraten. Kaum jemand rechnete noch ernsthaft damit, eine Neuauflage zu sehen, zumal die Produktseite des iPod touch offenkundig ungepflegt war – dort pries Apple weiterhin die Vorzüge von iOS 14.Nun gibt es Gewissheit, denn Apple kündigte an, den iPod touch ersatzlos einzustellen. Lagerbestände werden noch verkauft, die Produktion kam aber zum Erliegen und es sind auch keine weiteren Modelle mehr geplant. Dies ist ein fast schon als historisch einzustufender Schritt. 20 Jahre nach dem ersten iPod beerdigt Apple den letzten Vertreter der einst so erfolgreichen Gattung. Man erinnere sich: Im Jahr 2001 vorgestellt, überholten die iPod-Umsätze den Mac schon 2005 und fortan war sehr viel häufiger vom "iPod-Hersteller" als vom "Mac-Hersteller" die Rede.Für Apples rasanten Aufstieg hatte vor allem der kompakte Musikplayer gesorgt, welchen viele Beobachter zum Zeitpunkt der Markteinführung noch als "idiots Price Our Products" verhöhnt hatten. In der Tat war kaum damit zu rechnen, wie sehr der iPod nicht nur die Musikbranche, sondern das gesamte Unternehmen Apple verändern sollte. Das iPhone entstand unter anderem deswegen, da Apple nach dem "Next big thing" gesucht hatte. Im Zeitalter von Multimedia-fähigen Smartphones galt es der Entwicklung zuvorzukommen, dass man iPods schlicht nicht mehr benötigte.Die Abkündigung des iPods überschreibt Apple in einer Pressemitteilung als "The music lives on" – auch wenn es keine iPods mehr gibt, bleiben vielfältige Möglichkeiten, auf Apple-Geräten Musik zu genießen. Ohnehin lagen die Verkaufszahlen auf derart niedrigem Niveau, dass kaum noch jemand zum iPod griff – bzw. sich noch einen neuen iPod zulegte. Eine kurze Geschichte des iPods finden Sie in diesem Artikel , der die wichtigsten Wegmarken aufzeigt.