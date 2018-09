Apple Music: „Top 100“-Charts jedes Landes bald als Playlist

„Top 100“-Charts inklusive den weltweit populärsten Songs

Apple Music wird noch diese Woche eine neue Chart-Rubrik bieten. Das berichtet der Rolling Stone und beruft sich dabei auf eine Demo des Features, die Redakteuren des Mediums vorgeführt wurde. Demzufolge integriert Apple 116 täglich aktualisierte „Top 100“-Charts. Die Zahl „116“ bezieht sich auf alle Länder, in denen Apples Musik-Streamingdienst verfügbar ist.Der neue Chart-Bereich zeigt die 100 momentan meistgespielten Lieder jedes Landes, in dem Apple das Streaming-Angebot bereitstellt. Zudem gibt es eine zusätzliche Liste mit den 100 weltweit beliebtesten Tracks. Apple wird die Inhalte jeden Tag um 21 Uhr (MESZ) aktualisieren, so der Bericht.Nutzer können in der Music-App über den unteren Reiter auf das Feature zugreifen. Im „Browse“-Bereich erscheinen die Charts ähnlich wie Playlists oder Alben. Apple soll die neue Chart-Funktion laut Bericht am Freitag per Software-Update für alle Nutzer freischalten. Das Unternehmen spricht das kommende Feature unter Umständen bereits auf dem iPhone-Event am Mittwoch an.