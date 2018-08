„Songwriter“: Ed-Sheeran-Doku startet bei Apple Music

Tiefe Einblicke in den Schaffensprozess eines Musikers

Der Ed-Sheeran-Film „Songwriter“ ist ab jetzt via Apple Music verfügbar. Abonnenten des Dienstes können sowohl via iDevice als auch per Mac auf die fast eineinhalbstündige Dokumentation zugreifen. In der Mobil-App für iPhone und iPad ist „Songwriter“ über die TV-Sektion anschaubar, auf dem Mac bietet Apple den Film via iTunes an.Die Vorführrechte für die im Februar in Berlin uraufgeführte Doku sollen Apple einen „niedrigen bis mittleren siebenstelligen Betrag“ gekostet haben. Über die genaue Höhe des Preises ist nichts bekannt. Im Film geht es – wie es der Name bereits verrät – um den Prozess des Songwriting und welche kreative Arbeit dahintersteckt.Ed Sheerans Methode, Lied-Ideen zu entwickeln und Songs zu komponieren, steht im Mittelpunkt der Handlung. Dazu gibt Sheeran, der momentan zu den kommerziell erfolgreichsten Gegenwartskünstlern gehört, tiefe Einblicke in seine Herangehensweise an künstlerische Herausforderungen.Für die Regie von Songwriter war Murray Cummings zuständig. Schon an früheren Videoproduktionen des Künstlers wirkte der Cousin Sheerans mit. Cummings möchte mit seinem Werk laut eigener Aussage auch jene Zuschauer erreichen, die bislang zwar nicht zu den Fans des Musikers zählen, sich aber für den kreativen Schaffensprozess des Songwriting interessieren.