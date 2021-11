Apple Music: Streamingdienst ab sofort auf LG-Fernsehern verfügbar

Apple-Music-App ist im LG Content Store verfügbar



Quelle: LG

Lossless Audio und Dolby Atmos fehlen noch

Serien und Filme, welche in Apple TV+ enthalten sind, stehen schon seit dem Start von Apples Streamingdienst ohne zusätzliche Hardware auf zahlreichen LG-Fernsehern zur Verfügung. Wer auch Apple Music mit einem Smart-TV des koreanischen Herstellers nutzen wollte, musste bislang hingegen auf ein Apple TV zurückgreifen oder die Musik etwa vom iPhone aus per AirPlay 2 an das Gerät übermitteln. Ab sofort sind solche Umwege nicht mehr erforderlich.Die offizielle Apple-Music-App ist im LG Content Store erhältlich. Das gab LG sowohl auf Twitter als auch in einer Pressemitteilung bekannt. Der Musikstreamingdienst aus Cupertino lässt sich somit jetzt direkt auf den Fernsehern des südkoreanischen Herstellers nutzen, ohne dass man zu iPhone, iPad oder der Fernbedienung des Apple TV greifen muss. Unterstützt werden alle Smart-TVs von LG, die mit webOS 4.0 (2018), webOS 4.5 (2019), webOS 5.0 (2020) und webOS 6.0 (2020) laufen. Die App selbst ist kostenlos, die Nutzung des Dienstes erfordert allerdings natürlich ein Abonnement, für das Apple knapp zehn Euro pro Monat verlangt. Apple Music lässt sich direkt in der App auf dem Fernseher buchen und steht dann während der üblichen dreimonatigen Testphase kostenlos zur Verfügung. Bestehende Abonnenten müssen sich lediglich einmal mit ihrer Apple-ID anmelden.Die Darstellung von Apple Music auf den Fernsehern wurde LG zufolge für große Bildschirme optimiert, entspricht aber im Wesentlichen der von iPhone, iPad und Mac sowie Apple TV bekannten Benutzeroberfläche. Hinsichtlich des Angebots an Musikstücken, Playlists oder Musikvideos unterscheidet sich der Dienst auf den Smart-TVs natürlich ebenfalls nicht von anderen Plattformen. Der Zugriff auf die persönliche Musikbibliothek ist LG zufolge ebenfalls möglich. Auf Twitter berichten Nutzer, welche die App bereits installiert haben, allerdings von zwei Einschränkungen: Lossless Audio und Dolby Atmos, von Apple als "3D Audio" bezeichnet, stehen auf den Fernsehern nach ihren Beobachtungen derzeit nicht zur Verfügung.