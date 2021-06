Apple-TV-App nun auch für Android TV verfügbar

Weiterhin keine App für Android-Smartphones und -Tablets

Apple TV+ für Android weiterhin nur über Webbrowser

Wer ein iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac sein Eigen nennt, hat die TV-App in aller Regel zumindest schon einmal gesehen: Apple vereint in der Anwendung den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+, außerdem steht Nutzern die Möglichkeit offen, Serien und Filme auszuleihen oder zu kaufen. Da das Unternehmen manche seiner Dienste auch Anwendern anderer Plattformen zur Verfügung stellen möchte, ist es ziemlich unverständlich, dass die TV-App noch nicht Einzug in den Android-Kosmos gehalten hat. Nun geht Cupertino einen ersten Schritt in diese Richtung.Wie der offizielle Apple-TV-Twitter-Account mitteilt , steht die entsprechende App ab sofort für Geräte mit Android TV zum Download bereit. Android TV ist der für Fernsehgeräte aufbereitete Ableger von Android – Smartphones und Tablets, die mit dem Betriebssystem von Google funktionieren, erhalten die Anwendung hingegen nicht. Zwar ließ sich die App bereits auf ausgewählten Smart-TVs von bekannten Unternehmen wie Samsung und LG installieren, wer jedoch über einen Fernseher oder eine Set-Top-Box mit Android TV verfügt, ging bislang leer aus.Seit gestern kommen auch Besitzer eines Nvidia Shield TV in den Genuss der App. Bei anderen Plattformen reagierte Cupertino übrigens weit schneller: Für die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox One, Series X und S ist die Anwendung bereits seit einiger Zeit erhältlich. Auch andere Geräte wie Chromecast und Fire TV sind mit einer eigenen App bedacht worden. Im Zentrum steht natürlich das Streamingangebot von Apple TV+. Dieses können allerdings auch Anwender von Windows, Chrome OS oder Android nutzen: Hierfür müssen sie ihren Webbrowser zu bemühen, um auf die Inhalte von Apple TV+ zuzugreifen. Allzu groß ist die Auswahl an möglichen Browsern indes nicht: Apple gibt offiziell an, für die Wiedergabe dieser Inhalte entweder Chrome oder Firefox vorauszusetzen.