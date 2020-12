Ältere LG-Fernseher erhalten AirPlay 2 und HomeKit: Update für 2018er Modelle verfügbar

Firmware-Update für diverse 2018er Modelle verfügbar

LGs Zickzackkurs sorgt für Ärger bei Kunden

Als LG vor einigen Monaten auf Kundennachfrage bekanntgab, keine der hauseigenen 2018er TV-Modelle mit Updates für AirPlay 2 und HomeKit auszustatten, war der Nutzerärger groß. Nach einem regelrechten Shitstorm in sozialen Netzwerken und Online-Foren gab das Unternehmen schließlich nach und versprach, die Apple-Schnittstellen doch für ältere Fernseher nachzuliefern. LG begann kürzlich damit, das entsprechende Firmware-Update bereitzustellen.Das Unternehmen gab seinerzeit bekannt, das Update noch in diesem Jahr verfügbar zu machen. Wenige Tage vor Silvester ist es soweit. Zahlreiche Nutzer erhielten die Aktualisierung für ihr jeweiliges 2018er LG-Modell bereits. Bei Reddit beispielsweise melden sich immer mehr LG-Kunden zum Thema und bestätigen die Verfügbarkeit der Softwareaktualisierung. Welche TV-Geräte wann mit dem Update versorgt werden, ist nicht bekannt. LG könnte die Aktualisierung in Schüben verteilen, wobei nicht alle infrage kommenden 2018er Fernseher sofort berücksichtigt werden. Sowohl UHD- als auch OLED-Modelle sollen die Firmware erhalten.Das Firmware-Update erweitert Fernseher um diverse Möglichkeiten, mit Apple-Geräten zu interagieren. Per AirPlay 2 lassen sich etwa Videos und Lieder vom iPhone über den Fernseher streamen. Zuvor war dafür ein Apple TV vonnöten. Zudem kommen mit HomeKit neue Optionen hinzu, TVs über die Home-App (inklusive Siri) eines iDevices zu steuern.LGs Update-Strategie für ältere Fernseher änderte sich in diesem Jahr mehrmals. Zunächst kündigte das Unternehmen das AirPlay-Update für 2018er Fernseher per Hinweis in einem Supportdokument an. Nachdem der Eintrag später kommentarlos entfernt wurde, fragte ein Nutzer bei LG nach. Die lapidare Antwort des Unternehmens erzürnte viele Kunden: „LG plant nicht, ältere Fernseher als die 2019er Modelle für AirPlay 2 oder HomeKit zu aktualisieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die entstanden sind!“ Wenig später und viele zornerfüllte Nutzerkommentare in sozialen Netzwerken später ruderte das Unternehmen abermals zurück. Es werde 2020 doch ein Update für besagte Fernseher geben, das AirPlay 2 und HomeKit nachliefert.