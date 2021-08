Apples TV-App: Nutzer beschweren sich über fehlenden Ton bei Filmen

Diverse Filme in Apples TV-App ohne Ton

Apple erstattet Kauf- und Ausleih-Preise

Eine zunehmende Anzahl von Nutzern beschwert sich über einen Fehler in Apples TV-App. In erster Line geht es um den integrierten Store, über den Kunden Drittanbieter-Filme und -Serien leihen oder kaufen können. Vereinzelt gibt es jedoch auch entsprechende Meldungen bezüglich Apples hauseigenem Streaming-Service TV+.In letzter Zeit häuft sich diversen Anwendern zufolge folgendes Problem: Bei geliehenen oder gekauften Filmen fehlt die Tonspur. Zwar zeigt die TV-App die anwählbaren Tonspuren auf normale Art an, doch während des Abspielens gibt der jeweilige Film keinen Mucks von sich.Laut Nutzerberichten tritt der Fehler auf allen Plattformen in Erscheinung, für die Apples TV-App verfügbar ist. Dazu zählen Apples eigene Systeme wie iOS, macOS und tvOS als auch Smart-TVs von Drittanbietern wie LG und Streaming-Sticks wie Roku. Wie viele Anwender tatsächlich betroffen sind, lässt sich schwer abschätzen. Die Anzahl der Berichte in Online-Foren und Sozialen Netzen steigt jedenfalls immer mehr.Für die Betroffenen gleichen Käufe in Apples Film-Store einem Glücksspiel. Bisherigen Erkenntnissen zufolge scheinen Ausleih-Titel das Problem des ausbleibenden Tons häufiger aufzuweisen als gekaufte Filme. Während zum allergrößten Teil Inhalte aus Apples Store für Drittanbieter-Content betroffen sind, melden manche Nutzer auch entsprechende Tonprobleme bei TV+. Konkret geht es um die zweite Staffel der Comedy-Serie "Ted Lasso", bei der einige Anwender ebenso keinen Ton haben.Zu den Ursachen für das Problem herrscht aktuell noch Unklarheit. Möglicherweise handelt es sich um ein serverseitigen Fehler bei Apple. Wer Filme im Store kauft und danach während des Abspielens einen fehlenden Ton zu beklagen hat, sollte sich an den Apple-Support wenden. Zwar kann das Unternehmen bisherigen Meldungen zufolge den Tonfehler nicht beheben – betroffene Kunden sollten aber zumindest den Kauf- beziehungsweise Ausleih-Preis zurückerhalten.