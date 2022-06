Apple Maps: Bewertungen und Foto-Upload nun auch in Deutschland

Karten-App: Apple bittet um Feedback für POIs

Bislang helfen Drittanbieter aus

In den vergangenen Monaten nahm Apple an der hauseigenen Karten-App auch hierzulande so einige Verbesserungen vor. Beispielsweise hielt die an „Google Street View“ angelehnte Funktion „Look Around“ auch in Deutschland Einzug und ermöglicht so relativ detaillierte 3D-Ansichten des Straßenbildes. In der Regel dauert es eine Weile, bis Features dieser Art auch in das Kartenmaterial europäischer Länder implementiert werden. Beispielsweise sind Nutzer in den USA und Kanada seit iOS 14 dazu in der Lage, Points of Interest (POIs) zu bewerten und diese mit eigenen Fotos zu versehen. Mittlerweile hat Apple die Funktion auch in Deutschland und weiteren Ländern freigeschaltet.Wer Lokale, Museen, Geschäfte oder andere interessante Orte in Apples Karten-Anwendung aufruft, erhält eine ganze Reihe an nützlichen Informationen: Neben den Kontaktdaten erfahren Nutzer nähere Details zu Öffnungszeiten und Zahlungsmodalitäten wie Apple Pay. Außerdem finden sich Kontaktinformationen und die Möglichkeit, eine Navigation zu starten. Neu ist hingegen die Option, ein Foto hinzuzufügen: Anwender können so aus der eigenen Mediathek Bilder hochladen, sofern diese im entsprechenden Format (JPEG, HEIC und PNG) vorliegen und nicht gegen die Nutzungsbedingungen des Unternehmens verstoßen. Ferner erlaubt die Karten-App auf dem iPhone, iPad und Mac Bewertungen: Apple holt so für einzelne Aspekte eines POIs, zum Beispiel den Kundenservice, Feedback ein. Letzteres ist eher schlicht ausgestaltet: Ein Daumen nach oben oder unten reicht aus.Das Feature tauchte bei einigen Anwendern bereits vor einigen Wochen auf, mittlerweile ist es bei nahezu allen angekommen – und das nicht nur in Deutschland: Auch in anderen Ländern wie Österreich und Spanien berichten Nutzer von den neuen Optionen. Bislang griff Apple Maps ausschließlich auf die Reviews und Bilder von Drittanbietern wie TripAdvisor, Foursquare und Yelp zurück. Das wird sich auch nicht allzu schnell ändern: Apple bewirbt das neue Feature nicht aktiv, sodass viele die Änderungen erst nach einiger Zeit bemerken dürften.