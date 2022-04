Apple Maps: Deutschland hat neue Karten – und erstmals "Look Around" für 3D-Spaziergänge

Apple traut sich: Look Around in Deutschland



Ein Stadtspaziergang – vom Schreibtisch aus

Neue, viel bessere Karten

Als Google vor mehr als einem Jahrzehnt Street View in Deutschland einführen wollte, machte sich eine beispiellose und vom Ausland verspottete Hysterie im Lande breit. Weltweit gab es damals Gelächter über jenes Land, in dem geradezu panische Angst herrschte, dass fremde Menschen die eigene Hausfassade auf Bildern sehen können. Google hatte nach Proteststürmen und hunderttausenden Löschungsanträgen entnervt aufgegeben, weswegen das Land eine der wenigen Regionen ist, die man nicht per Street View bereisen kann. Als Apple lediglich Fahrten zur Straßenerfassung durchführte, meldeten sich bereits Datenschutzbehörden zu Wort – weswegen Apple schnell verkündete, man werde hierzulande kein Look Around anbieten. Stattdessen seien alle Kamera- und Sensorfahrten nur dazu gedacht, besseres Kartenmaterial zu erstellen.Allerdings hat sich die Situation gewandelt, denn ziemlich überraschend gab Apple heute bekannt: Deutschland erhält ab sofort nicht nur völlig neugestaltete Karten in der App für iOS und iPadOS, stattdessen gibt es sogar Look Around für die erste Stadt. München macht den Anfang, die 3D-Ansichten des Straßenbildes sollen aber in weiteren Städten folgen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, habe man eng mit den bayerischen Datenschutzbehörden zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. Das schließe die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein.Die Vorzüge des neuen Kartenmaterials liegen in höherem Detailgrad, was beispielsweise präzisere Navigationsanweisungen ermöglicht. Auch Ansage von Spuren ist damit möglich, um sich schon rechtzeitig auf der Straße einordnen zu können. Weitere Funktionen sind Melden von Gefahren oder Unfällen, Festpinnen von Lieblingsverbindungen im ÖPNV sowie Wegbeschreibungen für Fußgänger samt AR-Modus. Unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München können Nutzer einfach ihr iPhone anheben, um Gebäude in der Umgebung zu scannen – und Maps liefert detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality, die im Kontext der realen Welt betrachtet werden können. Um auf die neuen Karten bzw. Look Around zuzugreifen, ist kein Systemupdate erforderlich – direkt nach dem Start von Apple Maps findet man die Darstellung vor. Als Systemvoraussetzung nennt Apple einen A12-Chip – und iOS 15.