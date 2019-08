Apple Card: Nutzer außerhalb der USA erhalten versehentlich E-Mail zur Registrierung

Apple-E-Mail macht Kunden in diversen Ländern falsche Hoffnung

Karten-Registrierung scheitert wegen vermeintlich falscher E-Mail-Adresse

Apple-Kunden, die ihr Interesse an der ersten hauseigenen Kreditkarte des Unternehmens per Registrierung bekundeten, erhalten seit kurzem die ersten Exemplare der Apple Card. Doch vorerst können nur US-Nutzer die Kreditkarte beantragen. Apple sorgte diesbezüglich zuletzt für Verwirrung. Seit Montag verschickt das Unternehmen E-Mails an Kunden, in dem es darauf hinweist, dass eine korrekte Apple ID zum Antrag für die Kreditkarte erforderlich ist. Aber nicht nur Kunden in den USA erhielten bislang die E-Mail, sondern Nutzer in zahlreichen Ländern. Offenbar handelt es sich um ein Versehen.AppleInsider zufolge bekamen Anwender in Kanada, England, Frankreich, Irland und Spanien besagte E-Mail, sofern sie eine Apple ID besitzen. Das sorgte bei einigen Nutzern für Hoffnung, dass die Kreditkarte trotz anderweitiger Ankündigung doch nicht nur exklusiv für US-Kunden erscheint. Es gibt aber keine Hinweise auf Apples Website, wonach das Unternehmen einen baldigen internationalen Start der Apple Card plant.Auf Anfrage von AppleInsider bestätigten namentlich nicht genannte Insider des Unternehmens die Vermutung, wonach Apple die Einladung versehentlich auch an Kunden außerhalb der USA schickte. Das Supportteam des Unternehmens wisse bereits von dem Problem. Kunden, die sich diesbezüglich an den Support wenden, erhalten demzufolge den Hinweis, dass es sich um ein Problem handle, an dessen Lösung Apple arbeite. Das Unternehmen biete die Kreditkarte zunächst definitiv nur in den USA an.Die E-Mail bringt zudem einige Schwierigkeiten für US-Nutzer mit sich, die sich normalerweise problemlos für die Apple Card registrieren könnten. Vielen Reddit-Einträgen und weiteren Forumsbeiträgen zufolge weist Apple auf eine vermeintlich falsche E-Mail-Adresse hin, die amerikanische Anwender angeblich bei der Angabe ihrer Apple ID verwendeten. Dabei berichten die Betroffenen bei Reddit und Co. von einer korrekten Angabe der Adresse. Auch über das Problem soll der Apple Support bereits informiert sein.