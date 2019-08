Video: Ein erster Blick auf die physische Apple Card aus Titan

Identische Ausmaße wie Plastikkarten

Edel, elegant und ohne farbige Spielereien: So präsentiert sich die Apple Card. Während der Zeitpunkt der Einführung der Kreditkarte des iPhone-Konzerns in Deutschland noch nicht bekannt ist, hat die Auslieferung in den USA jetzt begonnen. Ein aktuelles Video zeigt das reale Aussehen und demonstriert die Aktivierung mit Hilfe eines iPhones.Der YouTuber Marques Brownlee hat als einer der ersten Apple-Card-Besitzer ein Unboxing-Video veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich die aus Titan gefertigte physische Kreditkarte in ihren Ausmaßen nicht von den üblichen Plastik-Ausführungen unterscheidet. Das ist wenig überraschend, schließlich muss die Karte zu den vorhandenen Lesegeräten kompatibel sein und in Portemonnaies und Etuis passen. Allerdings fällt auf, dass – wie bereits bekannt – außer dem Namen des Kunden sowie der Logos von Apple, Goldman Sachs und Mastercard keine weiteren Informationen zum Kreditkartenkonto aufgedruckt sind.Die Einrichtung der physischen Karte erfolgt Apple-typisch auf denkbar einfache Art und Weise: Es genügt, das iPhone an eine bestimmte Stelle der Verpackung zu halten. Das Smartphone erkennt die Apple Card automatisch, in einem Popup wird sie dann aktiviert und der Wallet-App hinzugefügt. In dieser hat sich Apple für die hauseigene Kreditkarte etwas Besonderes einfallen lassen: Sobald man Einkäufe mit der Apple Card getätigt hat, füllt sich deren Darstellung in der App mit einem Farbverlauf.Besonders weist Marques Brownlee auf spezielle Sicherheitsfunktionen hin, die man bei Kreditkarten anderer Anbieter in aller Regel nicht findet. Die Apple Card ist ihm zufolge an ein iPhone gebunden und lässt sich somit nicht von Dritten nutzen, wenn sie verloren oder gestohlen wurde. Wird die Kreditkartennummer benötigt, etwa bei Bestellungen in Online-Shops, kann man diese ausschließlich in der Wallet-App anzeigen lassen.