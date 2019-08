Video: Die Apple Card in fünf Schritten beantragen

Ein kurzes Lehrvideo: 5 Schritte zur Apple Card

Weitere Bedingungen

Apple trifft die letzten Vorbereitungen, um in Kürze mit der Apple Card an den Start gehen zu können. Per E-Mail wurden US-Kunden bereits darüber informiert, dass Apples neues Produkt sehr bald an den Start geht, außerdem schaltete das Unternehmen eine neue Informationsseite . Diese widmet sich der häufig zu hörenden Frage, wie sich die Apple Card überhaupt beantragen und in Betrieb nehmen lässt. Einer der wichtigsten Vermarktungs-Slogans lautet, es handle sich um eine neue Art von Kreditkarte, die von Apple und nicht von einer Bank erschaffen wurde ("A new kind of credit card. Created by Apple, not a bank." Aus diesem Grund legte Apple natürlich auch bei der Einrichtung Wert darauf, dass keine komplizierten Formulare (handschriftlich) auszufüllen sind, sondern alles bequem in der Wallet-App funktioniert.Auf besagter Informationsseite befindet sich ein 33-sekündiges Video , dessen Inhalt sich aber auch leicht in fünf Bildern wiedergeben lässt. Apples Aussagen zufolge benötigt man gerade einmal fünf Schritte, um anschließend seine Apple Card in Betrieb nehmen zu können. Ob die Bestätigung des Antrags samt Anzeige des Kreditrahmens und des individuellen Zinssatzes allerdings wirklich so schnell vonstatten geht, muss sich in der Praxis erst noch zeigen. Sicherlich wird Goldman Sachs nicht schon innerhalb einer Sekunde die Bonität ermittelt und die Finanzierungszinsen errechnet haben.Apple betont, man könne sich bereits für die Apple Card auf dem iPhone registrieren, wenn eine Einladung für die "Apple Card Preview" verschickt wurde. Normalsterbliche müssen sich hingegen noch bis zum offiziellen Marktstart gedulden. Als weitere Voraussetzungen nennt Apple US-amerikanische Staatsbürgerschaft und ein Mindestalter von 18 Jahren. Was man mit der Apple Card nicht tun darf, hatten wir in einer gestern erschienen Meldung dargelegt, verboten sind beispielsweise Jailsbreaks oder der Kauf von Cryptowährungen und Casino-Chips: