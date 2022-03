App Store in Russland vor dem Aus? Guthaben aufladen und App-Käufe schlagen fehl

Kauf von Apps im russischen App Store schlägt fehl

Temporäres Problem oder absichtliche Maßnahme?

Die von zahlreichen Ländern sowie der Europäischen Union wegen der Invasion der Ukraine gegen Russland verhängten Sanktionen zielen unter anderem auf den Finanzsektor ab. Das von Wladimir Putin regierte Land ist weitgehend vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Zudem haben zahlreiche Unternehmen ihre Aktivitäten im flächenmäßig größten Staat der Erde eingestellt. Das trifft bekanntlich auch auf Apple zu, allerdings nicht vollständig. Der kalifornische Konzern verkauft dort keine Geräte mehr, bietet aber nach wie vor einige Dienste an, etwa iCloud und den App Store.Russische iPhone- und iPad-Besitzer haben seit Kurzem allerdings offenbar erhebliche Probleme, wenn sie in Apples digitalem Softwareladen oder im iTunes Store Apps oder Filme erwerben wollen. Einem aktuellen Bericht der Nachrichten-Webseite iphones.ru zufolge stehen nahezu alle Anwendungen und Inhalte zwar noch zur Verfügung, die Bezahlung scheitert jedoch in vielen Fällen. Ursache ist angeblich die Tatsache, das russische Geldinstitute wie etwa Alfa-Bank, Sberbank und Tinkoff-Bank keine Transkationen im Zusammenhang mit dem Kauf von Guthabencodes mehr abwickeln und die Zahlung verweigern. Geschenkkarten lassen sich in vielen Geschäften offenbar ebenfalls nicht mehr erwerben bzw. auch nicht mehr einlösen.Die Banken empfehlen ihren Kunden laut iphones.ru, Einkäufe im russischen App Store über den jeweiligen Mobilfunkprovider abzuwickeln. Allerdings funktioniert auch das offenbar zumindest in einigen Fällen nicht und der Erwerb von Apps schlägt fehl. Derzeit ist völlig unklar, ob es sich bei den Bezahlproblemen um ein temporäres Problem handelt oder ob sie auf eine Maßnahme von Apple, der Banken oder der russischen Regierung zurückzuführen sind. Weder die Geldinstitute noch das kalifornische Unternehmen haben sich bislang in dieser Angelegenheit öffentlich zu Wort gemeldet. Apple hat vor einigen Tagen im russischen App Store die Möglichkeit zur Schaltung von Anzeigen bei Suchergebnissen eingestellt.