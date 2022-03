Krieg in der Ukraine: Tim Cook kündigt Reaktion und Hilfe an – das sind die Maßnahmen

Tim Cook zeigt sich in großer Sorge

Apple verdreifacht Spenden von Mitarbeitern

Ukrainischen Angestellten und ihren Familien wird geholfen

Apple ist als weltweit operierendes Unternehmen stark vom Krieg in der Ukraine betroffen. Der iPhone-Konzern zieht sich weitgehend aus Russland zurück. Neben einem gestern verkündeten Verkaufsstopp im flächenmäßig größten Staat der Erde entfernt das Unternehmen die Apps staatstragender russischer Sender aus allen App Stores außerhalb des von Wladimir Putin geführten Landes. Zudem lassen sich Apple Pay und andere Dienste des kalifornischen Unternehmens unter anderem wegen der verhängten Sanktionen bis auf Weiteres nur noch eingeschränkt nutzen.Apple belässt es aber nicht bei diesen Maßnahmen, sondern engagiert sich auch auf andere Art und Weise. CEO Tim Cook wandte sich nahezu zeitgleich mit der Ankündigung des Verkaufsstopps in einer E-Mail an alle Mitarbeiter. Der 61-Jährige drückt in dem Schreiben, welches The Verge vorliegt, auch im Namen aller Apple-Mitarbeiter seine Bestürzung und seine große Sorge über die Ereignisse in der Ukraine aus. "Jedes neue Bild von Familien, die aus ihren Häusern flüchten, und mutigen Bürgern, die um ihr Leben kämpfen, macht deutlich, wie wichtig es für alle Menschen weltweit ist, zusammenzufinden und die Sache des Friedens voranzubringen", heißt es zu Beginn des Schreibens.Cook zufolge spendet Apple für humanitäre Zwecke in der Ukraine und im Zusammenhang mit der daraus entstandenen Flüchtlingskrise. Der Apple-CEO ruft darüber hinaus alle Mitarbeiter auf, ebenfalls zu spenden. Jede von Angestellten des Unternehmens geleistete Zuwendung an entsprechend tätige ausgewählte Organisationen werde das Unternehmen um den doppelten Betrag erhöhen, sagt Tim Cook zu. Apple stellt hierfür den Mitarbeitern ein Spendenportal zur Verfügung.Der iPhone-Konzern unternimmt darüber hinaus Anstrengungen, um seine Mitarbeiter und deren Familien in der Ukraine und den angrenzenden Ländern zu unterstützen. Ukrainische Angestellte, welche sich derzeit außerhalb des Landes aufhalten, können sich per E-Mail an Apple wenden und um Hilfe bitten. Cook geht in seinem Schreiben an die Mitarbeiter zudem kurz auf die getroffenen Maßnahmen ein. Das Unternehmen werde die Situation weiter beobachten und stehe im Zusammenhang mit möglichen zusätzlichen Schritten in regelmäßigem Kontakt zu etlichen Regierungen.