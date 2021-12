Weiterer Bericht: iPhone SE 3 kommt schon im Frühjahr 2022

iPhone SE 3 als günstiges 5G-Gerät

Kein "großes" iPhone SE

Wer keines der aktuellen Top-iPhones erwerben, dennoch auf bestmögliche Performance setzen möchte, könnte relativ bald fündig werden. Ein weiterer Bericht widmet sich nun der dritten Generation des iPhone SE 3, welches demnach bereits im ersten Quartal 2022 erscheint. Apples normalem Produktzyklus zufolge würde es sich wohl um ein März-Produkt handeln, denn im Januar und Februar stellt Apple normalerweise keine neue Hardware vor. Zu Zeiten der MacWorld San Francisco (bis 2009) war der Januar stets schon Hardware-Monat, seitdem wählte Apple normalerweise stets März oder noch später für die erste Produkteinführung. Zwischen dem aktuellen iPhone SE und dem Nachfolger lägen somit rund zwei Jahre, das iPhone SE 2 kam im April 2020 auf den Markt.Auch im neuen Bericht ist die Rede davon, Apple werde das bisherige Design beibehalten und weiterhin auf die Optik des iPhone 8 setzen. An Touch ID hielte Apple also fest, ebenso an den dicken schwarzen Rändern rund um das Display. Die wichtigsten Neuerungen sind ein aktueller Chip, aller Wahrscheinlichkeit nach der A15, sowie Unterstützung des 5G-Netzwerkes. Marktbeobachtern zufolge könnte es sich damit um ein besonders attraktives Angebot handeln, denn Midrange-Smartphones samt 5G und sehr hoher Performance gibt es derzeit kaum. Für das kommende Jahr ist laut TrendForce von 25 bis 30 Millionen verkauften Einheiten auszugehen.Neue Meldung bezüglich einer größeren Version des iPhone SE, dieses ging mehrfach als "iPhone SE Plus" durch die Gerüchteküche, gibt es hingegen nicht. Frühestens 2023 wird Apple demnach das Sortiment um eine zusätzliche Modellreihe erweitern, die dem Schema "Aktuelles Innenleben, altes Gehäuse, weniger Ausstattung" folgt. Für das zweite Halbjahr 2022 erwartet der TrendForce-Bericht vier neue iPhones – schon vor Monaten hieß es diesbezüglich, 2x 6,1" und 2x 6,7" seien geplant. Ein iPhone 14 mini mit kleinerem Display gilt hingegen als ziemlich unwahrscheinlich.