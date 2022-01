Bloomberg: Apple-Event für März oder April geplant – die Themen: iPhone SE, iMac und Mac mini

iPhone SE der dritten Generation

iMac 27" und Mac mini

In diesem Jahr stehen viele Ankündigungen auf Apples Agenda: Der Switch zu eigenen ARM-Prozessoren beim Mac wird mit dem Nachfolger des iMac 27" und des Mac Pro 2019 abgeschlossen – und auch ein neues MacBook Air und ein neuer Mac mini stehen auf dem Plan. Außerdem soll Apple das iPhone SE der dritten Generation präsentieren und natürlich im Herbst das iPhone 14. Ferner wird sich laut der Gerüchteküche die diesjährige Worldwide Developers Conference um das neue Augmented-Reality-/Virtual-Reality-Headset von Apple drehen.Der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman von Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple in diesem Jahr ein Frühjahrs-Event plant. Dies soll im März oder April stattfinden – genauere Daten nennt Gurman leider nicht. Im Jahr 2020 fiel das Frühjahres-Event aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser – doch Apple kündigte per Pressemitteilung dennoch neue Geräte an: Das iPhone SE der zweiten Generation, das neue iPad Pro und ein aktualisiertes MacBook Air stellte der Konzern ohne Event vor. Im Jahr 2021 fand ein virtuelles Apple-Event per Stream statt, auf welchem Apple den iMac 24" mit M1-Chip und die zweite Generation des Apple TV 4K vorstellte.Auf dem 2022er Frühjahrs-Event soll Apple laut Gurman das iPhone SE der dritten Generation präsentieren – doch das Design soll dem aktuellen iPhone SE treu bleiben. Noch immer wird das iPhone SE kein Face ID mitbringen – dafür aber ein überarbeitetes Innenleben. Das "iPhone SE 3" soll laut der Gerüchteküche sogar einen A15-Chip wie das aktuelle iPhone 13 einsetzen – und auch im 5G-Mobilfunknetz funken. Mit einer maßgeblichen Design-Überarbeitung ist aber Gerüchten nach erst im Jahr 2024 zu rechnen – die dritte Generation wird über einen traditionellen Home-Knopf samt Touch ID und das Gehäuse des iPhone 8 verfügen.Ferner wird Apple das kommende Event für die Vorstellung des Nachfolgers des aktuellen iMac 27" nutzen – dies ist neben dem Mac Pro das letzte Gerät mit Intel-Chip in Apples aktueller Mac-Reihe. Wahrscheinlich wird Apple hier den M1 Pro und M1 Max einsetzen, welche bereits im MacBook Pro 14" und 16" werkeln. Über die Bildschirmgröße gibt es nach wie vor sehr widersprüchliche Berichte: Manche Quellen vermelden, dass Apple weiterhin auf einen 27"-Bildschirm setzt – andere berichten, dass Apple ein 30"- oder gar 32"-Display verbaut. Ferner ist sogar die Benennung fraglich: Aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass Apple das kommende Modell "iMac Pro" nennt.Auch ein neuer Mac mini könnte mit auf dem Plan für das Event stehen: Neben einem veränderten Design soll Apple hier optional auch einen M1 Pro oder gar M1 Max anbieten – ein kostengünstiges Modell mit M1 soll aber weiterhin Teil der Mac-mini-Reihe bleiben.