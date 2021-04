AirTags treffen früher bei Kunden ein

24 bis 48 Stunden früher

Apple stellte die smarten Etiketten "AirTags" auf dem "Spring Loaded"-Event vergangene Woche vor. Seit Freitag, dem 23.4., ist es möglich, die AirTags vorzubestellen – die Auslieferung der kleinen Tracker soll an diesem Freitag anlaufen. Doch bereits in der Vergangenheit kam es vor, dass Apple oder Händler manche Produkte zu früh an Vorbesteller auslieferten – und genau dies scheint nun bei den AirTags der Fall zu sein.Momentan kursieren einige Berichte, wonach Kunden in den Vereinigten Staaten von der Handelskette BestBuy bereits AirTags erhalten haben – obwohl diese eigentlich erst am 30. April ausgeliefert werden sollten.Häufig passieren solche Fehler, wenn Händler dem Lieferdienst nicht kommunizieren, dass eine Auslieferung erst zu einem bestimmten Datum vorgesehen ist oder sich der Lieferdienst schlicht nicht an diese Anweisung hält. Aus Deutschland gibt es aktuell noch keine Berichte, dass Kunden bereits AirTags erhalten haben.Obwohl die AirTags deutlich vor dem Auslieferungsstart zugestellt wurden, konnten die glücklichen Käufer diese ohne Probleme registrieren und orten. Apple hat also keine Sperre implementiert, welche verhindert, dass Kunden bereits vor dem Verkaufsstart die AirTags in Betrieb nehmen können.Will man aktuell über Apple in Deutschland AirTags kaufen , muss man sich noch etwas gedulden: Benötigt man nur einen AirTag (35 Euro), erhält man diesen bereits am 7. bis 11. Mai. Deutlich schlechter sieht es beim mit 119 Euro etwas günstigeren 4er-Pack aus: Hier liegt die Lieferprognose bereits zwischen dem 9. und 16. Juni.Auch über Amazon können die Apple AirTags bestellt werden – zumindest theoretisch: Statt einer Lieferprognose ist hier zu lesen, dass der Artikel "Derzeit nicht Verfügbar" und keine Informationen zur Verfügung stehen, wann die AirTags zu ordern sind. Dies trifft auf die einzelnen AirTags wie auch auf das 4er-Pack zu.