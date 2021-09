AirTags erhalten einmal mehr neue Firmware

AirTags-Updates nahezu im Wochentakt

Aktualisierung erfolgt irgendwann automatisch

Apple versorgt alle hauseigenen Geräte regelmäßig mit Updates. Anders als bei Macs, iPhones und iPads erfolgt das bei AirPods und AirTags in aller Regel ohne Ankündigung, sondern automatisch über das mit diesen gekoppelte Smartphone oder Tablet. Zum wiederholten Male aktualisiert das kalifornische Unternehmen jetzt die vernetzten Schlüsselfinder, das Rollout der neuen Firmware-Version kann sich allerdings erfahrungsgemäß ein wenig hinziehen.Zwischen dem letzten Update und der jetzigen Aktualisierung verging gerade einmal eine Woche. Die Versionsnummer hat Apple bei der neuen Software nicht verändert, sie lautet nach wie vor 1.0.291. Lediglich die Build-Nummer passte der iPhone-Konzern leicht an, statt 1A291c trägt die jüngste Firmware nunmehr die Bezeichnung 1A291e. Es ist bereits das dritte Update mit einer identischen Kennung, denn Ende August hob Apple die Firmware von der im Juni freigegebenen Version 1.0.76 auf die nunmehr seit wenigen Wochen genutzte 1.0.291. Release Notes oder eine Liste der Neuerungen veröffentlichte das Unternehmen bisher nicht. Angesichts der nur geringfügig erhöhten Build-Nummern liegt der Schluss nahe, dass es sich auch bei dem jetzt verfügbaren Update um Fehlerbehebungen oder einen Sicherheitspatch handelt.Die AirTags erhalten das Update automatisch, wenn sie sich in der Nähe des mit ihnen gekoppelten iPhones befinden. Die Aktualisierung erfolgt im Hintergrund und ohne weitere Benachrichtigungen. In Eigeninitiative anstoßen können Besitzer eines Schlüsselfinders aus Cupertino das Update nicht. Welche Softwareversion auf einem AirTag installiert ist, lässt sich in der "Wo ist?"-App herausfinden. Dazu genügt unter "Objekte" ein Fingertipp auf das gewünschte Gerät, ein erneutes Berühren des Namens offenbart dann sowohl die Seriennummer als auch die Firmwarekennung. Besonders eilig hat es Apple mit dem Ausrollen der jeweils aktuellen Versionen allerdings offenbar nicht. Nutzerberichten zufolge läuft auf zahlreichen AirTags nach wie vor Version 1.0.276. Auch einer unserer smarten Schlüsselfinder verharrt seit Wochen auf diesem Softwarestand, obwohl er nahezu ständig in Bluetooth-Reichweite des mit ihm gekoppelten iPhone ist.