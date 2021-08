Kurz notiert: Neue Firmware für AirTags +++ Erste Folge der zweiten Staffel von „See“ verfügbar

AirTags erhalten Firmware-Update

Apples AirTags zieren mittlerweile viele Schlüsselbünde, Koffer und andere Gegenstände. Das kleine Zubehör dient dem Auffinden verlorener Sachen, soll aber keinesfalls zur Verfolgung von Personen eingesetzt werden. Um dies zu verhindern, baute Apple einige Schutzmechanismen ein und verbesserte diese mit dem Firmware-Update auf die Version 1.0.276 im Juni dieses Jahres. Nun steht eine weitere Aktualisierung an: Cupertino veröffentlichte die Version 1.0.291 mit der Build-Nummer 1A291a. Unklar ist, mit welchen Neuerungen das Update einhergeht: Bislang haben Anwender keine Änderungen festgestellt; vermutlich nahm das Unternehmen einige Verbesserungen unter der Haube vor.Ähnlich wie bei AirPods ist ein manuelles Anstoßen des Updates nicht möglich, stattdessen geschieht der Vorgang unbemerkt im Hintergrund. Dafür sollte das entsprechende AirTag in der Nähe des iPhones platziert werden. Um herauszufinden, welche Firmware auf dem Etikett installiert ist, muss der Nutzer die „Wo ist?“-App bemühen. Unter dem Punkt „Objekte“ gilt es dann das gewünschte Airtag und dessen Namen auszuwählen.Die US-Produktionzählt zu den Urgesteinen auf Apple TV+. Die Dramaserie ging gleichzeitig mit dem Start des Streamingdienstes am 1. November 2019 online und handelt von einem Virus, das nahezu die gesamte Menschheit getötet hat. Die Überlebenden sind allesamt blind und in Stämmen organisiert. Nach den acht Folgen der ersten Staffel findet sich heute wieder eine neue Folge auf der Apple-Plattform.Den Auftakt macht die Folge, nächste Woche ist die Episodeabrufbar. Die Handlung legt ihren Fokus einmal mehr auf die Geschichte von Baba Voss (gespielt von Jason Momoa), der wieder mit seiner Familie vereint sein möchte. Wie gewohnt erscheinen neue Folgen stets freitags. Die zweite Staffel wird Apple zufolge ebenfalls acht Episoden umfassen. Eine dritte Staffel ist bereits in Produktion.