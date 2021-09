AirTags: Apple veröffentlicht erneut neue Firmware

Kleine Build-Änderung der Firmware

"Wo ist?"-App zeigt Firmware an

Besserer Schutz vor Stalking durch frühere Firmware-Updates

Apples AirTags sind schon seit einigen Monaten auf dem Markt – und haben in der Zeit bereits eine Gemeinsamkeit mit den AirPods offenbart: Ähnlich wie die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer erhalten auch die runden Such-Etiketten Firmware-Updates automatisch und ohne Nutzer-Benachrichtigung. Anwender haben keine Möglichkeit, den Aktualisierungsprozess manuell anzustoßen. Apple hat kürzlich erneut eine neue Firmware für die AirTags veröffentlicht.Genauer gesagt handelt es sich allem Anschein nach nicht um eine völlig neue Firmware. Die Versionsnummer 1.0.291 bleibt die gleiche wie vorher. Lediglich die Build-Nummer ändert sich von 1A291a zu 1A291c. Ausgehend von der kleinen Änderung der Build-Nummer halten sich die Neuerungen im Vergleich zur Vorgängerversion höchstwahrscheinlich in Grenzen. Unter Umständen schlich sich bei der früheren Version ein Fehler ein, den Apple mit der neuen Variante ausbügelt. Was sich genau ändert, ist mangels Dokumentation – ähnlich wie bei Firmware-Updates für AirPods – nicht bekannt.Wie bereits erwähnt, leitet das Firmware-Update die Installation selbstständig in die Wege. Für Nutzer gibt es keine Methode, manuell aktiv zu werden und den Update-Prozess anzustoßen. Die Erfahrung zeigt, dass sich AirTags in der Regel zeitnah automatisch aktualisieren, wenn das jeweils verknüpfte iPhone in der Nähe ist.Wer prüfen möchte, ob die neue Firmware schon installiert ist, kann das über die "Wo ist?"-App des iPhones machen. Die Versionsnummer ist innerhalb des Programms im Bereich "Objekte" zu finden – dort sind alle mit dem iPhone verbundenen AirTags aufgelistet. Per Fingertipp auf die AirTags-Bezeichnung (unter der abgebildeten Landkarte) wird die installierte Firmware eingeblendet.Die bisherigen Firmware-Aktualisierungen brachten einzelne Neuerungen – beispielsweise weitete Apple den AirTags-Schutz vor Stalking aus, indem entsprechende Warntöne früher als zuvor abgespielt werden. Ursprünglich informierten AirTags Personen in der Nähe per Klangwiedergabe über die Anwesenheit der Such-Etiketten, wenn der eigentliche Besitzer mehr als drei Tage lang nicht in näherer Umgebung war. Inzwischen erklingen die Warngeräusche schon nach 8 bis 24 Stunden. Apple plant zudem eine Android-App, die Warnmeldungen bezüglich AirTags in der Nähe anzeigt – auch das dient dem Schutz vor Stalking.