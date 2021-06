Neue AirTags-Firmware: Besserer Schutz vor Stalking

Bisheriger AirTags-Schutz vor Stalking in der Kritik

Warnhinweise fortan deutlich früher

Android-App geplant

Firmware-Update wird automatisch installiert

Mit den AirTags hat sich Apple dieses Jahr an eine neue Produktkategorie gewagt, die das Portfolio des Unternehmens um ein kompaktes Suchetikett erweitert. Abgesehen vom Lob für das nahtlose Zusammenspiel mit iPhones erhielt Apple auch Kritik wegen potenzieller Sicherheitsrisiken. Die Suchetiketten seien für Stalking-Zwecke missbrauchbar, so der Vorwurf. Im Zuge dessen hat Apple kürzlich eine neue Firmware für die AirTags veröffentlicht, die verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bereitstellt und Stalking-Versuche abermals erschweren soll.Vor dem Firmware-Update sah das AirTags-Schutzkonzept vor Stalking-Versuchen folgendermaßen aus: Die Suchetiketten informieren Personen in ihrer Nähe über das Vorhandensein des jeweiligen AirTags, wenn der eigentliche AirTags-Besitzer längere Zeit nicht in der Nähe ist. Das geschieht sowohl über Warnmeldungen auf den iPhones der jeweiligen Personen als auch über einen Warnton, der nach drei Tagen ohne Anwesenheit des Besitzers abgespielt wird. Kritiker bemängeln daran zwei Aspekte: Erstens sei der Zeitraum bis zum Abspielen des Tons zu lang. Zweitens bleiben Android-Nutzer außen vor – sie sehen auf ihren Smartphones keine diesbezüglichen Hinweise.Apple nimmt sich mit der neuen Firmware dem zweiten Kritikpunkt an. Statt drei Tage lang zu warten, spielen die AirTags nach dem Update entsprechende Warntöne schon nach 8 bis 24 Stunden in regelmäßigen Abständen ab. Der genaue Zeitpunkt wird per Zufallsgenerator ermittelt.Zudem entwickelt das Unternehmen aus Cupertino eine Android-App, die Warnmeldungen über AirTags in der Nähe anzeigt. Apple hat die Arbeit an der Anwendung gegenüber Cnet bestätigt. Damit wäre auch der erste Kritikpunkt abgehakt. Die App soll noch in diesem Jahr erscheinen.Die Installation der neuen AirTags-Firmware funktioniert – ähnlich wie bei AirPods – automatisch, ohne dass Anwender aktiv werden müssen (oder können). Die Firmware-Version der Suchetiketten lässt sich über die "Wo ist?"-App des iPhones herausfinden. Die Anwendung zeigt den jeweiligen AirTag im Bereich "Objekte" an. Bei der Ansicht des AirTags reicht ein Fingertipp auf dessen Bezeichnung (direkt unter der abgebildeten Landkarte), um die Firmware-Version zu sehen. Die alte Versionsnummer lautet 1.0.225, die neue 1.0.276. Falls das Update noch nicht installiert ist, ist etwas Geduld gefragt – manuell lässt es sich nicht in die Wege leiten.