AirTags: Neue Screenshots zu Apples smarten Etiketten aufgetaucht

Veränderte Symbole

Vier statt bisher drei Kategorien

Weitere Hinweise in den Tiefen von iOS 13.2

Noch ist die Katze nicht aus dem Sack, aber es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis sie freigelassen wird: Apple arbeitet offenbar intensiv an der Entwicklung der "Wo ist?"-App, um demnächst die hauseigenen smarten Etiketten präsentieren zu können. Das lassen zumindest neue Screenshots vermuten, die jetzt aufgetaucht sind.Die von MacRumors veröffentlichten Bildschirmfotos zeigen unter anderem veränderte Symbole von Utensilien, welche mit den mittlerweile als AirTags bekannten Etiketten versehen sind. Apple hat unter anderem den bisher gezeigten Koffer gegen einen Rucksack ausgetauscht. Im Aussehen leicht verändert wurden der Schlüssel und das Fahrrad. Bei den Emojis handelt es sich allerdings vermutlich nach wie vor um Platzhalter. Gleich geblieben ist hingegen die Hardware-ID der Tags, diese lautet nach wie vor "B389".Ein weiterer Hinweis auf die Weiterentwicklung der App findet sich in der Leiste am unteren Bildschirmrand. Dort gibt es neben den bisher bereits vorhandenen Kategorien "People", "Devices" und "Items" nun auch den vierten Eintrag "Me" ("Personen", "Geräte", "Gegenstände" und "Ich"). Auch das deutet darauf hin, dass Apple das Aussehen der App im Moment weiter verfeinert, denn in anderer Hinsicht hat sich das Erscheinungsbild nicht verändert. Gleiches gilt auch für das Setup der AirTags, dort ist nach wie vor ein Platzhalter in Form des Apple-Logos zu sehen.Bereits vor wenigen Tagen waren Hinweise aufgetaucht, dass Apples smarte Etiketten unter der Bezeichnung "AirTags" auf dem Markt kommen könnten. Ein Ordner mit diesem Namen findet sich zumindest in den Tiefen von iOS 13.2, allerdings enthält dieser anstelle von Bildern der Tags lediglich einige Platzhalter. Allgemeinen Erwartungen zufolge wird Apple die AirTags mit Ultra-Breitband-Funktechnologie ausstatten, die eine hochpräzise Ortung erlaubt und bereits in iPhone 11 und 11 Pro (Max) zum Einsatz kommt.