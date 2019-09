Apples smarte Etiketten: Ultra-Breitband-Technologie und Bluetooth?

Hundertmal präzisere Ortung



So stellt sich MacRumors die Apple Tags vor.Foto: MacRumors

Sehr geringe Sendeleistung

Zusätzlich auch Bluetooth LE?

Bei intelligenten Schlüsselfindern, auch smarte Etiketten genannt, kommt im Allgemeinen Bluetooth zum Einsatz. Allerdings erlaubt dieser Funkstandard keine allzu präzise Ortung von Gegenständen. Die Apple Tags, welche der iPhone-Konzern möglicherweise im Rahmen des morgigen September-Events präsentiert, könnten deshalb mit einer anderen Drahtlostechnik namens Ultra-Wideband (UWB) ausgestattet sein.Dem renommierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo zufolge wird Apple bei den hauseigenen smarten Etiketten unter anderem deshalb auf UWB setzen, weil dieser Funkstandard eine hundertmal präzisere Ortung erlaubt als etwa Bluetooth LE oder WLAN. Das berichtet MacRumors. Während letztere bei der Positionsbestimmung eine Genauigkeit von etwa fünf Metern aufweisen, kommt Ultra-Breitband hierbei auf fünf bis zehn Zentimeter. Zudem verbraucht die Technik weniger Energie, damit ausgestattete Geräte verfügen also über eine längere Batterie- oder Akkulaufzeit. Ultra-Breitband arbeitet in Frequenzbereichen zwischen 3,1 und 10,6 GHz mit einer Sendeleistung von 0,5 Milliwatt. Die Technik bietet dadurch zwar nicht die Reichweite von Bluetooth und WLAN, ist aber nicht nur präziser, sondern erlaubt auch sehr hohe Übertragungsraten. Ming-Chi Kuo hatte bereits vor einiger Zeit die Erwartung geäußert, dass die morgen vorgestellte neue iPhone-Generation mit dieser Funktechnik ausgestattet sein soll.Es ist allerdings fraglich, ob die Apple Tags nur mit Ultra-Breitband-Technik arbeiten. Sollte das der Fall sein, ließen sie sich nämlich ausschließlich im Zusammenspiel mit den 2019er iPhones nutzen, was eine erhebliche Einschränkung darstellen würde. Nicht auszuschließen ist daher, dass Apples smarte Etiketten zusätzlich über Bluetooth LE verfügen. Dadurch könnten auch Besitzer bisheriger iPhones sie einsetzen, um verlegte oder verlorene Gegenstände wiederzufinden.