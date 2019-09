Apples intelligente Etiketten: Neue Screenshots und Bilder aufgetaucht, baldiger Start möglich

Noch kein Produktname

Kurz nach Erscheinen der ersten Entwicklervorabversion von iOS 13 wurde bekannt, dass in den Tiefen des Systems Hinweise auf ein intelligentes Etikettensystem von Apple schlummern. Mit diesen Etiketten kann der Nutzer seine wichtigen Gegenstände markieren und wird daraufhin benachrichtigt, wenn er diese vergessen hat. Apples neue "Find My"-App wird wohl die zentrale Anlaufstelle für die Einrichtung und Überwachung der intelligenten Etiketten.MacRumors will an eine interne Testversion von iOS 13 gekommen sein, in der noch erheblich mehr Hinweise zu finden sind – unter anderem auch ein neues Piktogramm der Etiketten. Ob es sich hierbei allerdings nur um einen Platzhalter handelt oder ob das finale Design gezeigt wird, ist unklar – ebenso wenig kann aus den Bildern die Größe der Etiketten abgeschätzt werden: MacRumors konnte bestätigen, dass der interne Entwicklungsname "B389" lautet – offensichtlich existierte zum Zeitpunkt der Vorabversion noch kein finaler Produktname, da Apple in diversen Zeichenketten nur von "B389" spricht:In der "Find My"-App des speziellen iOS-Builds existiert zusätzlich zu den zwei bekannten Tabs "Personen" und "Geräte" noch ein weiterer Tab: "Items" ("Gegenstände"). Öffnet man diesen Tab, erscheint folgende Ansicht:Zeichenketten nach sollen die Apple-Etiketten auch einen hörbaren Ton abspielen können, wenn man in der Find-My-App den entsprechenden Knopf betätigt. Dies ist besonders praktisch, wenn man einen markierten Gegenstand an einer schlecht sichtbaren Stelle verloren hat – durch das Audio-Signal lässt er sich leichter orten.Per Option sollen sich auch sichere Orte festlegen lassen: Ist ein Ort als sicher markiert, wird der Nutzer nicht benachrichtigt, wenn er ein Etikett dort zurücklässt. Es soll sich pro Etikett festlegen lassen, wann der Anwender notifiziert wird und wann nicht.Hat man einen Gegenstand verloren, kann man das Etikett in den Verloren-Modus versetzen: Entdeckt ein anderer iPhone-Nutzer den Gegenstand, ist die Einblendung von Kontaktinformationen des Eigentümers vorgesehen. Auch der Eigentümer des Gegenstandes wird in Kenntnis gesetzt, wo das Etikett aufgetaucht ist.Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll auch Augmented Reality bei der Suche nach verlorenen Etiketten helfen. MacRumors konnte aus dem internen iOS-Build ein Bild extrahieren, wonach verlorene Etiketten durch einen Luftballon markiert werden:Die Apple-Tags sollen, anders als bei AirPods und der Apple Watch, über austauschbare Batterien verfügen. Wahrscheinlich wird es sich hier um so genannte kleine Knopfzellen handeln, welche die Etiketten mit Strom versorgen. Es ist davon auszugehen, dass ein Austausch der Batterien nur alle Monate bis Jahre notwendig ist.Nutzer können wohl für jedes Etikett ein eigenes Icon auswählen, um auf der Karte die einzelnen Gegenstände besser zu unterscheiden. In dem internen Build finden sich einige Beispiel-Icons wieder:Es ist noch nicht ganz sicher, wann Apple die Etiketten ankündigen wird. Laut MacRumors stammt der interne iOS-Build aus dem Juni – Apple dürfte mit der Entwicklung mittlerweile erheblich weiter fortgeschritten sein. Daher ist es möglich, dass Apple die Etiketten auf dem Apple Event am 10. September offiziell vorstellen wird.