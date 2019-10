AirTag: Ist das der neue Name der smarten Apple-Etiketten?

Erscheinungstermin: Unklar, aber Vorstellung jederzeit möglich

Schon seit Sommer gibt es viele Hinweise, dass Apple ein neues Produkt auf den Markt bringen will: Smarte Etiketten, welche man an Gegenständen anbringen kann, um diese zu orten. Zum Beispiel kann man ein Apple-Etikett an seine Geldbörse oder Schlüsselbund befestigen, um benachrichtigt zu werden, wenn man den Gegenstand vergessen hat. Außerdem ist eine Ortung möglich, wenn man Gegenstände verloren hat – die Ortung übernehmen dann in der Nähe befindliche iOS-Geräte, auch wenn diese anderen Personen gehören. Der Standort wird verschlüsselt und anonymisiert zu Apple übertragen und an den Besitzer der Etiketten gemeldet – Apple macht sich hier die große Verbreitung von iOS-Geräten zunutze.Noch immer ist unklar, wie die Apple-Etiketten heißen: Doch 9to5Mac hat erste Hinweise in den Tiefen des gestern erschienenen iOS 13.2 entdeckt. Dort findet sich der Name "AirTag" wieder, samt der Produktgeneration "1,1", welche Apple normalerweise für die erste Iteration eines Gerätes verwendet. Es finden sich auch diverse Bilder wieder, welche allerdings allesamt nur Platzhalter sind und nicht das finale Produkt zeigen.In dem AirTag-Ordner mit den Platzhalter-Grafiken finden sich auch Platzhalter-Animationen, welche wohl beim fertigen Produkt zeigen sollen, wie man die Batterien wechselt. Anders als bei den AirPods oder sonstigen Apple-Geräten scheinen die AirTags wohl über wechselbare Batterien zu verfügen, welche durch den Nutzer selbst erneuert werden können.Es ist unwahrscheinlich, dass Apple 2019 noch ein Apple–Event abhält. Doch die gestrige Ankündigung der AirPods Pro könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple die AirTags ohne Event per Pressemitteilung auf den Markt bringt – daher ist eine Ankündigung sogar noch in dieser Woche möglich, um diese rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in die Läden zu bringen.