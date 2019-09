Screenshots zeigen Apples intelligente Etiketten in Aktion

Weitere Screenshots

Im Oktober veranstaltet Apple wohl noch ein weiteres Event, denn bei der September-Veranstaltung ließ die Bühnencrew diverse Themen aus. Dazu zählten die Präsentation des MacBook Pro 16", weitere Details zur Markteinführung des Mac Pro sowie des Pro Display XDR. Noch ein weiteres Produkt fehlte, das sich vorab recht deutlich angekündigt hatte: Apple-eigene intelligente Etiketten zum Auffinden verlorener Gegenstände. Während die neuen iPhones bereits den U1-Chip zur präzisen Positionsbestimmung mitbringen, bewahrte sich Apple die Ankündigung der Sachensuch-Tags für einen späteren Zeitpunkt auf. Eine Vorstellung in absehbarer Zeit gilt indes als ziemlich sicher – und zwar nicht nur für die aktuelle iPhone-Baureihe.Jetzt sind weitere konkrete Details aufgetaucht, erstmals kursieren nämlich Screenshots. Die entsprechende Such- und Ortungsfunktion ist in der marktreifen Version von iOS 13 nicht vorhanden, wohl aber in internen Testbuilds. MacRumors ist es gelungen, "B389" im Einsatz zu zeigen – bei diesem Kürzel handelt es sich um die momentan verwendete Hardware-ID der Etiketten. Einzelne Elemente hatte man schon vor wenigen Wochen gesehen, allerdings nicht im kompletten App-Umfeld:Wie die Etiketten nun genau aussehen, ist allerdings noch nicht bekannt. Bislang gibt es nur Icons aber keine Produktbilder. Denkbar wären beispielsweise Aufkleber oder kleine Anhänger wie beim aktuellen Marktführer namens Tile (siehe Produktseiten: ). Die Ortung eines verlegten Besitztums erfolgt über die "Wo ist?"-App, wo der Nutzer zuvor auch alle erfassten Gegenstände hinzufügen kann. Sehr praktisch ist die Funktion, automatisch eine Warnung abzugeben, wenn sich eines der Items nicht mehr in der Nähe befindet. Gleichzeitig lassen sich den bisherigen Informationen zufolge auch "sichere Orte" bestimmen, bei denen keine Meldungen erscheinen. Eine ausführlichere Darstellung der erwarteten Funktionalität hatten wir in diesem Artikel zusammengefasst.