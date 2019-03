AirPower und neuer iPod touch kommen angeblich noch diese Woche

Apple PR-Blitz-Woche

Trotz vollends verschwundener Hinweise kommt die Ladestation

The company earlier this year approved production of a wireless-charging pad called AirPower, according to people familiar with the matter. It had announced the product in late 2017.



AirPower, which would allow users to charge the new AirPods and an iPhone simultaneously, has been delayed by product-development challenges, the people said. Apple typically announces new products within months of beginning production.

Auch das Wall Street Journal erklärt, die Produktion der AirPower-Matte sei schon angelaufen

AirPower kann zwei Geräte gleichzeitig laden

iPod touch: Die Wiedergeburt

Apple bringt Ende der Woche ein neues iPod-Modell und die kabellose Ladematte AirPower heraus, behauptet ein Bericht des meist gut informierten Journalisten Binyamin Goldman. Er enthüllt auch weitere Details zu den Produkten, die seiner Aussage nach eigentlich schon gestern der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten.In dieser Woche geht es Schlag auf Schlag: Während Apple am Montag ein neues iPad Air und iPad mini vorstellte, folgten Dienstag iMacs mit besseren Prozessoren und gestern eine überarbeitete Version der AirPod-Ohrhörer . Doch damit noch nicht genug: Am Freitag sollen laut Goldmans Quellen die eingestellt-geglaubte AirPower-Ladestation und iPods der 7. Generation folgen.Goldmans Prophezeiungen passen zu einem Artikel des Wall Street Journals: Demnach hat Apple mit Vorstellung der neuen AirPods alle AirPower-Ankündigungen aus den eigenen Web-Seiten getilgt. Dennoch ist sich das Blatt sicher, dass die Ladestation noch in dieser Woche erscheint. Dem Autor fiel bei seiner Recherche auf, dass der Hersteller sogar den Namen der Lösung komplett verbannt hat. So steht zum Beispiel in der Dokumentation zu den neuen Ohrstöpseln lediglich ein Hinweis auf Qi-kompatible Ladestationen. Auch auf der entsprechenden Produktseite fehlt plötzlich das vormals „bald erhältliche“ Peripheriegerät. Nun rätseln Beobachter, ob Apple AirPower eingestellt hat oder bald herausbringt – vielleicht sogar unter einem anderen Namen.Die Ladematte sollte ursprünglich im September erscheinen, doch es habe Probleme mit Indifferenzen gegeben, brichtet Binyamin Goldman. So habe Apple sich dafür entschieden sowohl die Vorstellung neuer AirPods als auch die der AirPower-Matte in das Frühjahr zu schieben. Der Journalist will mehrfach gehört haben, dass die Freigabe der nächsten AirPod-Generation an die der neuartigen Ladestation geknüpft war. Daher sieht er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass AirPower ebenfalls zeitnah erscheint. Die Matte sei Ende letzten Jahres in Produktion gegangen. Sie könne jedoch nur zwei statt der angekündigten drei Apple-Produkte gleichzeitig aufladen. Das überlappende Spulensystem, um die Ladung von drei Geräten zu gewährleisten, habe die Verzögerung verursacht und fiel angeblich dem Rotstift zum Opfer. Das könnte auch das Entfernen der Hinweise auf den Apple-Seiten erklären: Der Hersteller will vielleicht die Blöße verdecken, dass man eine angekündigte Funktion nun doch nicht liefert. Ob die Apple Watch ebenfalls per AirPower geladen werden kann, bleibt weiterhin unklar.Das Erscheinen des iPod touch 7. Generation erwartet der Bericht ebenfalls vor Ende der Woche. Den Audio-Player habe Apple ursprünglich am Mittwoch herausbringen wollen, doch nachdem AirPower und AirPods auch zur Veröffentlichung fertig waren, habe der Konzern den Zeitplan neu geordnet. Die neuen iPods sollen zum gleichen Preis nun mit A12-Prozessoren ausgestattet sein und mehr Arbeitsspeicher bieten. Das Design ist laut Goldman gleich geblieben. Da es sich um ein klassisches Produkt-Update handelt, werde Apple die neue Reihe ebenfalls per Pressemitteilung verkünden.