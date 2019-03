AirPower & AirPods: Neuste Beta von iOS 12.2 birgt weitere Hinweise

Hinweise in iOS 12.2 Beta 6

Großes Update der Steuersoftware

Seit dem iPhone 8 und iPhone X ist kabelloses Aufladen durch eine Qi-Ladestation ohne Zusatzhardware möglich. Gemeinsam mit den beiden Geräten kündigte Apple Ende 2017 eine eigene Ladestation namens AirPower an, auf der sich bis zu drei verschiedene Geräte gleichzeitig ohne Kabel mit Strom versorgen lassen. Das besondere an AirPower ist, dass die aufzuladenden Geräte nicht an bestimmte Positionen auf der Ladestation platziert werden müssen – ausgeklügelte Hard- und Software erlaubt die freie Platzwahl. Offenbar hat sich Apple aber mit diesem Ziel übernommen und stieß während der Entwicklung auf große Hürden – ursprünglich sollte die Station bereits Anfang 2018 erscheinen. Bis heute ist AirPower nicht erhältlich und Apple hat seitdem kein Wort über die Ladestation verloren.Anfang des Jahres kamen einige Berichte auf, dass Apple aber trotz der Probleme und Verzögerung weiterhin eine Markteinführung anstrebt. Am Montagabend erschienen unter anderem eine neue Beta-Version von iOS 12.2, welches bald in der finale Version für alle Kunden bereitsteht. In dieser Version finden sich neue Hinweise auf den baldigen Marktstart der AirPower-Ladestation und eines neuen AirPod-Ladecases. Das aktuelle Case der AirPods kann nur kabelgebunden geladen werden – auf den damaligen Bildern zu AirPower war aber ein Case zu sehen, welches drahtlos auf der Ladestation mit Strom versorgt wurde.Die gesamte Programmierkomponente, welche das drahtlose Aufladen des iPhones steuert, soll laut 9to5Mac ein großes Update erfahren haben. Unter anderem sei nun der Programmiercode hinzugekommen, mittels dessen sich mehrere Geräte auf der gleichen AirPower-Ladestation identifizieren und den Ladezustand austauschen.Da es sich möglicherweise bei der sechsten Beta-Version von iOS 12.2 um die letzte Vorabversion vor Erscheinen der finalen Version handelt, ist die Integration der neuen Steuersoftware ein großer Hinweis auf den sehr baldigen Marktstart der Apple-eigenen Ladestation und eines neuen Ladecase für die AirPods.