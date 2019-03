Apple stellt neues iPad Air 10,5" und iPad mini 7,9" vor – mit A12-Prozessor

Warum das iPad wieder iPad Air heißt

Preise

Spezifikationen des iPad Air 2019

iPad Pro 10,5" 2017 iPad 2018 iPad Air 2019 CPU A10X Fusion A10 Fusion A12 Bionic RAM 4GB 2GB unbekannt Speicher 64 GB, 256 GB oder 512 GB 32 GB oder 128 GB 64 GB oder 256 GB Display 2224 x 1668 - 264 ppi 2048 x 1536 - 264 ppi 2224 x 1668 - 264 ppi Bluetooth 4.2 4.2 5.0 Akku 30,4 Wh 32,4 Wh 30,2 Wh

Spezifikationen des iPad mini 2019

iPad mini 2015 iPad mini 2019 CPU A8 A12 Bionic RAM 2GB unbekannt Speicher 16 GB, 32 GB, 64 GB oder 128 GB 64 GB oder 256 GB Display 2048 x 1536 - 326 ppi 2048 x 1536 - 326 ppi Bluetooth 4.2 5.0 Akku 19,1 Wh 19,1 Wh

Smart Keyboard für das iPad Air

Pasende Smart-Cover für iPad mini und iPad Air 2019

iPad Pro 10,5" ist Geschichte

Soeben hat Apple per Pressemitteilung angekündigt, dass ab sofort ein neues iPad mini mit 7,9"-Display wie auch ein iPad Air mit 10,5"-Bildschirm erschienen ist. Beide Modelle bringen den neuen "Apple A12 Bionic"-Chip, bekannt aus dem iPhone XS und XR, mit.Beide Geräte unterstützen ab sofort den vom iPad Pro bekannten Apple Pencil der ersten Generation und bringen ein Retina-Display mit TrueTone-Unterstützung mit. Im Vergleich zum Vorgängermodell wirbt Apple beim iPad mini mit einer um 25 Prozent gesteigerten Helligkeit des Displays. Durch den neuen A12-Prozessor konnte Apple die Performance des neuen iPad minis um den Faktor 3 steigern, die Grafikleistung steigt um das Neunfache.Apple gibt ferner an, die Front- und Rückseitenkameras beider Geräte überarbeitet zu haben – die Frontkamera bringt einen 7-Megapixel-Sensor mit, auf der Rückseite kommt ein 8-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen seien trotzdem gute Foto- und Videoaufnahmen möglich. Zwei Lautsprecher finden sich im Air und Mini wieder – Apple verzichtete wohl aus Kostengründen auf die vier Lautsprecher der Pro-Modelle.Anders als das iPad Pro setzt Apple beim iPad mini wie auch beim neuen iPad Air weiterhin auf Touch ID. Auch bringt das iPad Air 2019 und das iPad mini 2019 weiterhin einen Kopfhöreranschluss und den bekannten Lightning-Port mit – Apple verzichtete auf USB-C, welches beim iPad Pro 2018 zum Einsatz kommt. Auf 120Hz-Darstellung müssen Kunden des iPad Air und iPad mini ebenfalls verzichten.Apple ist es gelungen, das neue 2019er-iPad noch dünner zu fertigen: Statt 7,5mm ist das Gehäuse nunmehr nur noch 6,1mm dick. Aus diesem Grund belebt Apple auch den Namenszusatz "Air" wieder, welcher mit der letzten iPad-Aktualisierung im März 2018 gestrichen wurde.Das iPad mini kostet in der kleinsten Konfiguration mit 64 GB Speicher 449 Euro. Für das Modell mit 256 GB Speicher verlangt Apple 619 Euro. Die Varianten mit Mobilfunk sind etwa 130 Euro teurer als die reine WLAN-Version.Für das iPad Air werden mindestens 549 Euro fällig. Auch hier bietet Apple 64 oder 256 GB Speicherkapazität an (719 Euro). Die Mobilfunk-Version kostet beim iPad Air 140 Euro mehr als die WLAN-Variante.Beide iPad-Modelle stehen in Silber, Space-Gray und Gold zur Verfügung und werden ab dem 3. April 2019 ausgeliefert.Das iPad ohne Namenszusatz mit 9,7"-Bildschirm bleibt weiterhin ab 349 Euro im Programm.Apple bietet für das neue iPad Air nun auch das vom iPad Pro bekannte Smart Keyboard an – dies steht im deutschen Apple Store für 179 Euro zum Kauf bereit.Für beide Modelle Stellt Apple die passenden Smart-Cover in insgesamt vier verschiedenen Farben zum Kauf bereit: Papaya, Anthrazit, Sandrosa und Weiß. Smart-Cover für das iPad mini kosten 45 Euro, für das iPad Air 55 Euro. Das Smart-Cover aus Leder steht in sechs verschiedenen Farben für 79 Euro zum Kauf bereit.Das iPad Pro 10,5" der vorherigen Generation bot Apple weiterhin im Apple Store zum Kauf an – mit der Vorstellung des iPad Air 10,5" ist für das ältere iPad Pro kein Platz mehr. Apple hat das Gerät aus dem Sortiment entfernt.