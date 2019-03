Apple stellt AirPods in der zweiten Generation vor

Neue Funktionen – und Verwirrung

Preis und Verfügbarkeit

Jeden Tag eine Hardware-Neuerung – Apple setzt die inoffizielle Mottowoche fort und präsentiert nun auch die zweite Generation der AirPods. Zahlreichen Berichten zufolge hätte diese auch schon im vergangenen Herbst auf den Markt kommen können, angesichts weiterhin hoher Verkaufszahlen traf man bei Apple aber angeblich die Entscheidung, weiterhin mit den bisherigen Modellen anzutreten. Oft ist zu hören, die kabellosen AirPods seien das beliebteste Apple-Produkt der letzten Jahre. Mit der in Kürze verfügbaren zweiten Generation dürfte sich daran nichts ändern, auch wen sich die Verbesserungen in Grenzen halten.Als wichtigste neue Funktionen nennt Apple den "H1-Chip". Wurde die erste Generation der AirPods noch mit dem W1 betrieben, gibt es nun eine neue Bezeichnung. Als Vorzüge hebt Apple 50 Prozent mehr Sprechdauer hervor. Wie erwartet ist es mit den neuen AirPods möglich, Siri per Stimmkommando "Hey, Siri!" zu aktivieren. Auch die Verbindung mit neuen Geräten soll dank H1 deutlich schneller vonstatten gehen.Eine neue Produktbezeichnung trägt die zweite AirPods-Generation nicht, Apple spricht von den "neuen AirPods". Offensichtlich ist nicht vorgesehen, die vorherige Modellreihe weiterhin zu verkaufen. Die fehlende Markierung könnte für Kundenverwirrung sorgen, denn außerhalb des Apple Online Stores dürfte ziemliches Rätselraten herrschen, ob man nun Generation 1 oder 2 vor sich sieht.Über Apples Kanal auf Amazon deutet beispielsweise nur der Liefertermin darauf hin, dass es sich um die neue Baureihe handeln könnte, wohingegen Beschreibung und Bewertungen auf die ersten AirPods verweisen: (Apple Online Store: Mit dem Versand der neuen AirPods will Apple in der kommenden Woche beginnen. Bestellen lassen sich die Ohrhörer ab sofort, selbiges gilt für das separat angebotene kabellose Ladecase. Mit normalem Lade-Etui kosten die AirPods weiterhin 179 Euro, wer die kabellose Umhüllung wünscht, wird mit 229 Euro zur Kasse gebeten. Einzeln kostet das Zubehör 89 Euro – zusammen mit den AirPods ist der Kauf daher günstiger. Apple bietet zudem kostenlose Gravuren an, die war bei der ersten Generation noch nicht möglich.