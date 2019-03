Apple stellt neuen iMac vor: Bis zu doppelt so schnell

Grafik, Gehäuse

Nachdem Apple zunächst das iPad-Sortiment aktualisierte, steht nun der Mac an der Reihe. Ebenfalls per Pressemitteilung und nicht auf einem Event präsentierte Apple die neue iMac-Serie – eineinhalb Jahre nach der letzten größeren Überarbeitung. Apple hebt beim Anpreisen des neuen iMacs (Store: ) vor allem die stark gestiegene Performance hervor. Benchmarktests zufolge hat sich diese nämlich verdoppelt – vergleicht man die vorherige Serie mit dem neuen Top-Modell. Dieses bringt optional nun einen Prozessor mit acht Kernen mit, standardmäßig sind es sechs Kerne. Etwas gemütlicher arbeitet der iMac 21,5", der nun erstmals mit sechs Prozessorkernen zu haben ist – in der Basiskonfiguration ist es ein QuadCore-Prozessor.Wer auf der Suche nach einer professionellen Grafikkarte ist, kann erstmals eine Radeon Pro Vega konfigurieren – diese ist auch für den kleinen iMac mit 21,5"-Display verfügbar. Einziger Unterschied: Der kleine iMac kann nur eine Vega 20 (4 GB Grafikspeicher) aufnehmen, der iMac 27" ist hingegen mit Vega 48 (8 GB Grafikspeicher) zu haben. Nicht geändert hat sich an der Auflösung: Beim iMac 21,5" ist es weiterhin 4K, beim iMac 27" bleibt es bei 5K. Auch die optische Anmutung des Gehäuses beließ Apple wie zuvor.(Store: Wer sich für den neuen iMac 21,5" entscheidet, muss dafür mindestens 1499 Euro aufbringen. Apple verbaut standardmäßig noch eine normale Festplatte – angesichts des massiven Performance-Defizits eine sehr schlechte Wahl. Die erste sinnvolle Konfiguration beginnt daher erst bei 1619 Euro für das Modell mit einem TB Fusion Drive.Beim iMac 27" mit 5K-Display sind es 2099 Euro und aufwärts, alle Konfigurationen verfügen über mindestens ein TB Speicherkapazität per Fusion Drive. Für ein Terabyte SSD-Speicher anstatt des Fusion Drives veranschlagt Apple 600 Euro. Der Aufpreis von Radeon Pro 580X auf Radeon Pro Vega 48 beträgt 540 EuroWeiterhin im Sortiment verbleibt das Uralt-Modell des iMac 21,5" ohne Retina-Display aber mit herkömmlicher Festplatte. Angesichts des Preises (1299 Euro) für die schlechte Ausstattung kann man vom Kauf dieser Konfiguration nur entschieden abraten. Zwar kommt ein Intel-Prozessor der siebten Generation zum Einsatz, ansonsten ist die Baureihe aber nicht mehr zeitgemäß und für das Gebotene viel zu teuer.Nicht überarbeitet hat Apple den iMac Pro. Es ist unbekannt, ob in absehbarer Zeit noch eine Aktualisierung folgt oder ob die Tage des Modells eventuell schon wieder gezählt sind – immerhin könnte im Sommer der komplett neue, modulare Mac Pro auf den Markt kommen.