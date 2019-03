Bericht: AirPods 2 erscheinen am 29. März

Screenshot soll End-Of-Life der aktuellen AirPods bestätigen



Mit diesem Screenshot möchte die Quelle die getroffenen Aussagen belegen. Quelle: applesfera.com

AirPods 2: Überarbeitet oder komplett neu

Launch per Pressemitteilung oder Event

Gerüchte deuten darauf hin, dass am 29. März die Neuauflage von Apples AirPods auf den Markt kommt. Besagte Hinweise will die spanische Apple-Seite Applesfera.com erhalten haben. Sie sollen aus Lieferkreisen stammen.Die aktuellen Bluetooth-Kopfhörer ständen in einer nicht näher genannten Logistik- und Lagersoftware für den 28. März auf „Out of stock“. Dementsprechend sollen sie ab diesem Datum nicht mehr erhältlich sein. Der Grund liege in der Auslieferung des Nachfolgers, der noch am selben Tag in die Regale gestellt werde. Als Beweis soll ein Screenshot dienen, der den Eintrag in der Software nochmal im Bild festhält.Der fließende Übergang von Modell zu Modell passt zu Apples Vorgehensweise. Es bleiben jedoch auch Unklarheiten. Die Gerüchteküche skizziert momentan ein Apple-Event am 25. März, das jedoch dem neuen TV-Streamingdienst gewidmet sein soll. Bringt Apple die Kopfhörer tatsächlich fast zeitgleich heraus? Auf der anderen Seite ist es nicht der erste Hinweis, der von neuen AirPods und iPads Ende März berichtet. Einige Medien unken, Apple könne erstmal nur überarbeitete AirPods ab März anbieten und im Herbst dann die gänzlich neuen AirPods 2 vorstellen. Auch diese Idee erscheint abwegig: Warum sollte Apple die Aufmerksamkeit verschenken? Weitere Stimmen sagen zwar die Ankündigung voraus, die Geräte seien aber dann erst später im Jahr verfügbar. Das treffe jedoch nicht auf das kabellose Ladeetui zu, welches Apple gemeinsam mit den AirPods präsentieren soll.Andere Beobachter vermuten, Apple gebe eventuell parallel zum Medien-Event eine Pressemitteilung heraus, die den Marktstart der Geräte ankündigt. Jedoch klingt diese Vorgehensweise nicht besonders nach den ausgefeilten Produktpräsentationen Apples. Speziell wenn es um brandneue Produkte wie die ebenfalls im Gespräch befindliche Ladematte „AirPower“ geht, wird sich der iPhone-Produzent es kaum nehmen lassen, die Vorzüge ausgiebig zu zeigen. Aufgrund der sich widersprechenden Nachrichtenlage bleibt den Interessenten zunächst einmal nur abzuwarten.