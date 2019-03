Neue AirPods und iPads: Apples Produktionspartner bereiten sich vor

Neue iPads und AirPods 2 am 25. März?

Widersprüchliche Gerüchte

Schon lange gibt es Gerüchte, dass Apple im Frühjahr neue iPad-Modelle wie auch eine neue AirPod-Generation einführt. Beim iPad soll Apple neben dem regulären iPad-Modell auch das iPad mini einer Überarbeitung unterziehen. Erst gestern kamen Gerüchte auf, dass Apple zwischen dem iPad und dem iPad Pro ein ganz neues Modell positionieren könnte.Einem Bericht der taiwanischen Digitimes.com zufolge bereiten sich diverse Apple-Zulieferer, darunter Flexium Interconnect, Zhen Ding Technology und Compeq Manufacturing, auf den Produktionsstart neuer iPad- und AirPod-Modelle vor. Die Quellen von Digitimes gehen fest von einer Ankündigung anlässlich des am 25. März stattfindenden Apple-Events "It's show time." aus.Schon der Titel des Apple-Events lässt darauf schließen, dass am 25. März Apples neuer TV-Streaming-Dienst im Vordergrund steht. Allerdings kamen bereits im letzten Jahr viele Gerüchte unterschiedlicher Quellen auf, dass Apple im Frühjahr die Einführung neuer iPads, AirPods und einer neuen Generation des iPod touch plant. Apple wird es aber vermeiden, wichtige Produkte wie zum Beispiel die zweite Generation der AirPods oder eines völlig neues iPad-Modells zusammen mit dem Streaming-Dienst zu präsentieren – marketingtechnisch würde so manche Ankündigung untergehen. Denkbar ist trotzdem, dass Apple kleinere Produktaktualisierungen, wie beispielsweise ein Update des iPad minis, nach dem Event per Pressemitteilung ankündigt.