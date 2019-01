AirPlay 2 und HomeKit: Fernseher von LG, Vizio und Sony können es zukünftig auch

Vizio: TV über die Home-App und Siri steuern

Nachdem Samsung mit der Ankündigung überraschte, in Zukunft auf den Smart TVs iTunes und AirPlay 2 zu unterstützen, zieht nun eine Reihe Wettbewerber nach. Zunächst kündigte Vizio an, mit Samsung gleichzuziehen, später LG und Sony.Der hierzulande unbekanntere TV-Hersteller Vizio hat im Vorfeld der Messe CES (Consumer Electronics Show) angekündigt, in seinem neuem Line-Up AirPlay 2 zu unterstützen. Zunächst kommen Kunden aus den USA und Kanada, die am Beta-Programm zu Vizios „SmartCast 3.0“-Plattform teilnehmen, in den Genuss. Im zweiten Quartal des Jahres sollen dann alle SmartCast-fähigen Modelle per Softwareupdate nachgerüstet werden können. Die dritte Version der Plattform soll – als erste auf dem Markt – schließlich über drei Sprachassistenten angesprochen werden können: Alexa, Google Assistant und Siri. Über die Apple-Variante können Vizio-Kunden dann Musik, Filme und Serien abspielen. Mithilfe der Home App aus Cupertino können Nutzer den Fernseher (automatisiert) an- und ausschalten, sowie Lautstärke und Eingänge verändern. Eine native iTunes-App wie sie Samsung einführt, wird man vergeblich suchen.Alle 2019er Modelle des koreanischen Herstellers LG erhalten sowohl Airplay-2- als auch HomeKit-Unterstützung. LG weist extra daraufhin, dass auch der Signature OLED TV betroffen sei. Der ausrollbare Fernseher kommt in einer Bildschirmdiagonale von 64 Zoll. Er steckt zusammengerollt in einer Box, die auch eine Soundbar enthält. Ähnlich einer Leinwand lässt sich der Bildschirm ausrollen, auch teilweise, um etwa nur Tickermeldungen angezeigt zu bekommen. LG kündigt an, per HomeKit könne man das Gerät sogar über Sensoren steuern. Auch LG verzichtet auf eine native iTunes-Integration.Auch Sony kündigte auf der CES an, Geräte mit AirPlay-2- und HomeKit-Integration herauszubringen. Im Detail sind dies die 8k-Modelle der Z9G-Serie und die 4k-OLED-Fernseher mit der Bezeichnung A9G, sowie die 4k-LCD-TVs der X950G-Reihe. Sie können dann über das Protokoll Filme und Serien von Apple-Geräten per Stream empfangen. Zusätzlich dürfen Apple-Music-Abonnenten ihre Songs auf den Fernsehern abspielen. Dasselbe gilt für iTunes-Bibliotheken, Podcasts und andere Streaming-Dienste Apples. Die TVs lassen sich in der Folge auch in HomeKit-Abläufe einbinden.