Apple bringt iTunes-Inhalte und AirPlay auf Samsung-TVs – weitere sollen folgen

Samsung unterstützt mit den neuen Smart-TV-Modellen ab diesem Frühjahr AirPlay 2 und iTunes. Das gab das Unternehmen gestern bekannt . Kunden können dann nicht nur Filme und Serien aus Apples Katalog, sondern auch aus der eigenen Mediathek abrufen. 2018er Modelle sollen über Software-Aktualisierungen in den Genuss der neuen Funktion kommen.Samsung ist damit der erste Fernseher-Hersteller, der AirPlay 2 offiziell unterstützt. Die iTunes-Inhalte präsentieren die Geräte über eine spezielle App, die Seite an Seite mit gleichartigen Programmen von Netflix, Hulu und anderen Content-Diensten stehen wird. Damit lässt sich die gleiche Auswahl erreichen wie mit einem Apple TV. Die Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen überrascht, da sie im Smartphone-Geschäft erbitterte Rivalen darstellen. Das neue Feature der Fernseher will Samsung über ein Firmware-Update bereitstellen.Die Nutzer von Samsung Smart TVs können alle Filme und Serien im iTunes-Store kaufen oder mieten. Samsung erwähnt, so sei der Zugriff auf die weltgrößte Sammlung von 4K HDR-Videos möglich. Die Integration soll so tief gehen, dass auch Samsungs Dienste wie das universelle Programmheft, der Sprachassistent New Bixby oder die Text-Suche zu den iTunes-Inhalten führen.Die Unterstützung von AirPlay 2 soll es Kunden ermöglichen, Inhalte wie Videos, Spiele, Fotos, Musik oder Screen- beziehungsweise Podcasts von Apple Geräten auf Samsung Smart TVs zu streamen. Zwar können Nutzer Videos nur auf einem Gerät gleichzeitig abspielen, jedoch lassen sich die Fernseher über die Funktion auch als Multi-Room-Komponente betreiben. Das System kann jedoch das Video-Streaming (noch) nicht mit der Multi-Room-Ausgabe kombinieren. Über AirPlay 2 können die Kunden den Fernseher zudem per iOS über das Kontrollcenter, den Sperrbildschirm oder Kontextmenüs steuern. Apples Dienste-Chef Eddy Cue freut sich über den Deal in Samsungs Pressemitteilung: „Wir freuen uns darauf, die iTunes- und AirPlay 2-Erfahrung über Samsung Smart TVs noch mehr Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, so dass iPhone-, iPad- und Mac-Anwender eine weitere Möglichkeit haben, alle ihre Lieblingsinhalte auf dem größten Bildschirm in ihrem Zuhause zu genießen.“Indes hat Apple die eigene Seite über AirPlay 2 einem Update unterzogen. Dort steht nun, AirPlay 2 werde bei Fernsehern "führender Hersteller" verfügbar sein. Apple spricht von "bald", während Samsung ein konkreteres Zeitfenster angegeben hat. In der Home-App erhalten verbundene Fernseher eine eigene Kachel und können einem HomeKit-Raum zugeordnet werden. So sehen Nutzer den Status des Fernseher von der Home-App aus ein. Zusätzlich soll es Nutzern möglich sein, das System per Siri-Sprachbefehl zu steuern. Indem man etwa in das iPhone spricht: "Siri, spiel Game of Thrones auf meinem Schlafzimmer-Fernseher ab", beginnt das entsprechende Gerät, die letzte angefangene Episode zu laden. Beobachter vermuten, Siri werde – wie bei Audio AirPlay 2 – nicht fähig sein, die Inhalte von Drittanbietern aufzurufen.Nachdem Samsung die App auf dem eigenen TV-Betriebssystem als "iTunes Filme und Serien" bezeichnet, bleibt unklar, ob sie später auch die Inhalte von Apples Streamingdienst zeigt. Beobachter erwarten, dass der iPhone-Produzent seine selbst produzierten Filme und Serien nicht unter dem "iTunes"-Label vermarktet. Alternativ bleibt die Möglichkeit, dass es eine eigene App für diese Inhalte geben wird – oder dass Apple (erstmal) auf eine Ausstrahlung auf konzernfremden Geräten verzichtet.