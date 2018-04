iOS-Beta zeigt: AirPort Express erhält Unterstützung für AirPlay 2

AirPlay 2 für Soundsysteme

In den letzten Jahren ist es sehr ruhig rund um Apples WLAN-Basisstationen geworden. Aus verschiedenen Quellen hieß es gar, Apple wolle diesen Zopf sehr bald ganz abschneiden und AirPort Express, AirPort Extreme und AirPort Time Capsule aus dem Programm nehmen. Auch die neueste Meldung nährt nicht die Hoffnung darauf, dass es bald doch noch eine neue Generation geben könnte, aber immerhin beweist Apple damit, die Basisstationen nicht komplett vergessen zu haben.Wie Nutzer der neuesten Beta von iOS 11.4 berichten , tauchen nämlich erstmal AirPort-Express-Stationen in der Home-App auf. Das ist als sehr starker Hinweis darauf zu werten, dass Apples Streaming-Protokoll AirPlay 2 auch mit diesen Geräten funktionieren wird. AirPort Express ist nämlich nicht einfach nur ein Router, sondern verfügt auch über einen Audio-Ausgang. Damit eignet sie sich hervorragend dafür, eine wichtige Rolle im AirPlay-2-Universum zu spielen.AirPlay 2 sollte bereits in iOS 11 implementiert werden, dann verschob Apple den Start auf iOS 11.3, was dann aber auch nichts wurde. Mit iOS 11.4 soll es aber endlich so weit sein. Der Hauptunterschied zum Vorgängerprotokoll AirPlay besteht darin, dass ein iOS-Gerät gleich mehrere Zielgeräte ansteuern kann, um Audio abzuspielen. Der häufigst genannte Usecase wären zwei HomePod-Speaker, die somit Stereosound abspielen können. Doch auch Apple TVs sind mögliche Zielgeräte, ebenso AirPlay-fähige Lautsprecher - und eben auch AirPort Express. Dieses Gerät könnte also als Relais fungieren, um auch nicht-AirPlay-fähige Lautsprecher in ein solches System einzubinden. Damit wären Nutzer gegebenenfalls in der Lage, ihre angestammten Lautsprecher zu nutzen und somit Geld zu sparen.Im Moment funktioniert die Verbindung mit AirPort Express via AirPlay 2 noch nicht. Aber die Tatsache, dass die Basisstationen fortan in der Home-App auftauchen, sobald man Zubehör hinzufügen möchte, weist den Weg. Wahrscheinlich ist erst ein Firmware-Update notwendig, welches im Zuge von iOS 11.4 veröffentlicht werden könnte. AirPort Express kostet im Online Store auf Apples Webseite noch immer 109 Euro , bzw. 79 Euro , wenn es ein generalüberholtes Gerät sein darf.