Adobe: Photoshop für iPad kommt noch in diesem Jahr

Betatest mit ausgewählten Teilnehmern

Tester vermissen etliche Features

Nicht alle Funktionen auf einmal

Umfang und Preise noch nicht bekannt

Vor einem Jahr kündigte Adobe eine Photoshop-Ausgabe für das iPad an. Deren Fertigstellung nähert sich jetzt offenbar dem Ende: Der Softwarehersteller dürfte auf der hauseigenen Veranstaltung "Max", die Anfang November in Los Angeles stattfindet, den Veröffentlichungstermin bekanntgeben. Die App soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr erscheinen.Die Entwicklung von Photoshop CC für iPad verlaufe plangemäß, sagte Scott Belsky, als Chief Product Officer bei Adobe zuständig für Creative Cloud, jetzt in einem Interview. Zurzeit befindet sich die App noch in einem nicht-öffentlichen Betatest mit einer relativ kleinen Zahl ausgewählter Teilnehmer. Diese bemängeln einem Bericht von Bloomberg zufolge allerdings, dass der App nach wie vor zahlreiche Funktionen fehlen, die in der Desktop-Version für macOS enthalten sind.Die Tester vermissen in der Betaversion der iPad-App unter anderem Features wie bestimmte Filter, den Zeichenstift, benutzerdefinierte Pinselspitzen und Vektor-Funktionen. Auch die Bearbeitung von RAW-Dateien ist im derzeitigen Entwicklungsstand noch nicht möglich, zudem stehen bislang keine Ebenenstile zur Verfügung. Darüber hinaus fehlen bestimmte Optionen der Maskenerstellung. Die App fühle sich momentan noch etwas rudimentär an, bemängelt etwa ein Betatester.Scott Belsky räumt ein, dass der Funktionsumfang von Photoshop CC für das iPad derzeit noch sehr eingeschränkt ist. Nach seinen Worten wird die App auch bei der Veröffentlichung noch nicht über sämtliche Features der Desktop-Variante verfügen. Allerdings kündigt er an, dass bis zum Erscheinen noch einige Funktionen hinzugefügt werden. Man arbeite eng mit Apple zusammen, um den Umfang der App bis zum Erscheinungstermin erweitern zu können, so der Adobe-Manager. Weitere Features würden dann nach und nach folgen, denn "man kann nicht alle Funktionen, die in den vergangenen 25 Jahren in Photoshop für den Mac integriert wurden, auf einen Schlag in die iPad-App einbauen". Zudem müsse man Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedienkonzepte von macOS und iPadOS nehmen.Der genaue Funktionsumfang von Photoshop CC für das iPad ist derzeit nicht bekannt. Klar ist bislang allerdings, dass die App sämtliche Dateiformate beherrschen wird, mit denen auch die Mac-Anwendung umgehen kann. Darüber hinaus ist die Synchronisation von Files zwischen Tablet und Desktop-Rechner über Adobes Creative Cloud möglich. Zu Preisen hat das Unternehmen sich noch nicht geäußert.