Adobe kündigt Photoshop CC für iPad sowie neue App zum Malen und Zeichnen an

Zwar vollwertig... aber erst später

Weitere Ankündigung: Updates und neue Zeichen-App

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wann Adobe endlich eine iPad-Version von Photoshop auf den Markt bringt. Jetzt erfolgte die offizielle Vorstellung samt Nennung des Zeitplans: Im kommenden Jahr ist es so weit. Vor einigen Wochen hatte Bloomberg bereits unter Berufung auf verlässliche Quellen selbiges berichtet, nun präsentierte Adobe die Software offiziell . "Photoshop CC for iPad" lautet der Produktname und soll die volle Desktop-Funktionalität auf das Tablet holen. Anlass für die Präsentation war Adobes MAX Conferences in Los Angeles.Laut Adobe stellen aktuelle Mobilgeräte derart viel Rechenleistung zur Verfügung, dass es nicht mehr abgespeckter Lösungen wie beispielsweise Photoshop Express bedarf. Das iPad Pro konnte in der Präsentation ein komplexes Dokument mit unzähligen Ebenen problemlos und ruckelfrei stemmen. Die iPad-Version von Photoshop CC unterstützt den Apple Pencil, da reine Fingerbedienung nicht für alle Funktionen die notwendige Präzision bietet. Adobe übernimmt aber nicht einfach nur die Oberfläche der Desktop-Version samt Miniatur-Schalflächen, sondern setzt auf eine Touch-freundliche Darstellung.Synchronisation sowie Übertragung von PSD-Dateien erfolgt über die Creative Cloud, sodass sich Dokumente einfach plattformübergreifend bearbeiten lassen. Da sich Desktop- und Mobilversion dieselbe Code-Basis teilen, ist keine Konvertierung der Projekte erforderlich. Allerdings gibt es eine wesentliche Einschränkung zum Versprechen, Photoshop für iPad werde ein vollwertiges Produkt. Um Version 1.0 schnellstmöglich auf den Markt bringen zu können, stehen zu Anfang einige Funktionen nicht zur Verfügung. Adobe will diese im Laufe der Zeit mit Updates nachliefern, nennt hierzu aber keine Zeitplanung. Ebenfalls noch unbekannt ist, wann Photoshop für iPad genau erscheint – bislang heißt es nur "im kommenden Jahr".Die Desktop-Version von Photoshop CC erhält ebenfalls ein großes Update. Zu den Verbesserungen zählen intelligentes, inhaltsbasiertes Füllen, ein neues Rahmen-Werkzeug zum Freistellen und Skalieren von Bildern sowie ein Tool zum symmetrischen Zeichnen, mit dem die Pinselstriche an einer Achse gespiegelt werden.Adobe kündigte zudem eine neue App an, die unter dem Projektnamen "Gemini" läuft. Diese richtet sich an Nutzer, die auf dem iPad malen und zeichnen wollen. Im Marketing-Sprech heißt es, damit sei digitale Kunst möglich, wie sie vorher undenkbar erschien. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.