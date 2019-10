Photoshop Elements und Premiere Elements 2020: Neue Versionen der Budget-Tools verfügbar

Photoshop Elements 2020





Quelle: Adobe Quelle: Adobe

Premiere Elements 2020



Quelle: Adobe Quelle: Adobe

Adobe hat die 2020er Versionen von Photoshop Elements und Premiere Elements veröffentlicht. Die beiden Software-Suites zur Foto- und Videobearbeitung richten sich an preissensible Hobby-Nutzer, die nicht die gesamte Feature-Fülle der normalen Varianten von Photoshop und Premiere benötigen. Zu den neuen Funktionen der aktualisierten Elements-Programme gehören unter anderem eine erweiterte Implementierung von Adobes Sensei-AI-Technologie und Tutorials zur optimalen Nutzung diverser Features.Nutzer von Photoshop Elements 2020 haben die Möglichkeit, Schwarz-Weiß-Aufnahmen automatisch kolorieren zu lassen. Die Software analysiert das jeweilige Foto und fügt wirklichkeitsgetreue Farben ein. Zudem können Anwender nach dem gleichen Prinzip die Farbtöne auf Farbbildern ändern, um beispielsweise bestimmte visuelle Stimmungen hervorzurufen.Zu den weiteren Foto-Effekten zählen Tiefenschärfe-Variationen und ein Smooth Skin-Filter, um die Haut glatter aussehen zu lassen und Unreinheiten zu entfernen. Zudem ist es möglich, bestimmte Inhalte auf Bildern wie etwa einzelne Personen mit nur einem Klick zu selektieren, um zum Beispiel Hintergründe zu ändern oder die gewählten Ausschnitte in andere Projekte zu übertragen. Photoshop erkennt die jeweiligen Umrisse mithilfe von Sensei automatisch.Auch die abgespeckte Videosuite Premiere Elements bietet in der 2020er Variante eine Reihe von Neuerungen. Nutzer können Videos, die durch schlechte Lichtverhältnisse körnig erscheinen, via „Reduce Noise“ schärfer und ruhiger erscheinen lassen. Außerdem ist es möglich, vertikale Handyaufnahmen automatisch durch das Auffüllen mit seitlichen Bildinhalten in ein handelsübliches 16:9-Format zu konvertieren.Darüber hinaus stellt Premiere Elements dynamische Himmel-Hintergründe zur Verfügung, die Anwender bei Außenaufnahmen einfügen können. Funktion wie Smart Tags und die Gesichtserkennung erleichtern es, bestimmte Inhalte und Personen zu finden. Sowohl Premiere Elements 2020 als auch Photoshop Elements 2020 sind für 98,77 Euro auf der Herstellerseite erhältlich. Im Bundle gibt es beide Apps für 148,75 Euro.