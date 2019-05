Adobe nimmt Betatest-Bewerbungen für Photoshop CC auf dem iPad entgegen

Bewerber müssen Interesse begründen

Adobe präsentierte Photoshop CC für iPad letztes Jahr auf der hauseigenen Messe „Max“ an.

Photoshop auf dem iPad mit vollem Umfang – aber nicht sofort

Vollständiges Photoshop mit Gestensteuerung

Es teilt die gleiche Codebasis wie sein Desktop-Pendant, sodass es keine Kompromisse bei Leistung oder Bearbeitungsergebnissen gibt.

Kreative Arbeit in Photoshop auf dem Desktop, die Sie auch auf Ihrem iPad erledigen können, mit genau den gleichen PSD-Dateien mit den Bearbeitungen genau dort, wo Sie aufgehört haben.

Wenn Sie es öffnen, finden Sie eine Symbolleiste mit den wichtigsten Werkzeugen und einem leistungsstarken Ebenensystem für erweiterte Kontrolle. Außerdem finden Sie Auswahlen und Maskierungen, Filter, Anpassungen und vieles mehr.

Das Nutzungserlebnis haben wir für moderne Touch-Geräte völlig neu konzipiert. Sie werden es vertraut finden, aber auch auf intelligente Weise auf das Gerät angepasst.

Wir haben Photoshop auf dem iPad mit natürlichen Touch-Gesten entwickelt, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Adobe verschickt zurzeit Einladungen für ein kommendes Betatest-Programm an bestehende Creative-Cloud-Kunden. Wer sich erfolgreich bewirbt, kann Photoshop CC für iPad testen, melden US-Medien. Das Bildbearbeitungsprogramm soll noch in diesem Jahr das Alpha-Stadium erreichen und im Gegensatz zu den bisher veröffentlichten Light-Versionen ein „echtes Photoshop-Erlebnis“ gewährleisten.Die Empfänger der Einladungen erhalten einen Link auf ein Google-Forms-Dokument . Dort müssen sie ihren vollständigen Namen, E-Mail-Adresse und Gründe für das Interesse an der Teilnahme angeben. Das Formular lässt sich auch für nicht-registrierte Kunden aufrufen, ob eine so kundgetane Bewerbung Aussicht auf Erfolg hat, ist unsicher. Es lässt sich auch nicht sagen, welche Kriterien Adobe anlegt, um Betatester auszuwählen – oder wann das Programm startet.Sowohl die Mac- als auch die kommende iPad-Version sollen laut Hersteller die gleiche Code-Basis teilen, sodass man sich nicht mehr umstellen muss. Die Dokumente lassen sich nach Adobes Angaben über die Cloud zwischen den verschiedenen Versionen hin- und herschieben. Die Nutzer sollen auf vollständige Werkzeug- und Ebenen-Paletten auf dem iPad zugreifen können und somit dem „echten“ Photoshop-Erlebnis nahekommen. Einziger Wermutstropfen: Die Version 1.0 enthält noch nicht den vollen Funktionsumfang. Adobe will das Programm erst über einen nicht näher genannten Zeitraum mithilfe zahlreicher Updates auf das finale Niveau bringen.Adobe beschreibt die Kern-Vorteile der neuen Software wie folgt: