A-Prozessor: Apple reicht Gegenklage gegen Qualcomm ein

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm wegen zu hoher Lizenzgebühren erhält einen weiteren Ableger. Medienberichten zufolge hat Apple eine Gegenklage gegen Qualcomm wegen Patentverletzungen eingereicht. Dies wird als Antwort auf die Klage von Qualcomm im Juli angesehen, in der Apple vorgeworfen wird, mit seinen eigenentwickelten Chips gegen Qualcomm-Patente bezüglich Stromsparfunktionen zu verstoßen.In der jetzigen Gegenklage wirft Apple wiederum Qualcomm vor, in den zum A-Prozessor konkurrierenden Snapdragon-Prozessor gegen insgesamt acht Patente für Stromsparfunktionen zu verstoßen. Das Pikante dabei ist, dass Apples Patente deutlich älter sind als die ins Spiel gebrachten Patente von Qualcomm.Betroffen von Apples Patentklage sind vor allem die Qualcomm-Prozessoren Snapdragon 800 und Snapdragon 820. Diese stammen von 2013 und 2015 und wurden daher mittlerweile in großen Stückzahlen verbaut, so dass Apple Schadensersatz in erheblichem Umfang geltend machen kann.Gegen die Smartphone-Hersteller, welche die Snapdragon-Prozessoren verwenden, hat Apple keine Patentklagen eingereicht. Betroffen wären unter anderem Acer, Alcatel, Amazon, Asus, BlackBerry, Google, HP, HTC, Lenovo, LG, Microsoft, Motorola, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony und Xiaomi.Stattdessen unterstützen viele Hersteller Apple im Rechtsstreit mit Qualcomm, da auch sie von überhöhten Lizenzgebühren betroffen sind. Die US-amerikanische Handelskommission untersucht bereits Qualcomms Geschäftspraktiken bezüglich der widerrechtlichen Ausnutzung einer Monopolstellung.