Google, Samsung, Microsoft und mehr unterstützen Apple - alle gegen Qualcomm

Der Chip-Hersteller und - wohl nicht mehr lange - Apple-Zulieferer Qualcomm gerät immer weiter unter Druck. In dem aktuellen Kräftemessen mit dem Giganten aus Cupertino sieht sich der Halbleiterhersteller plötzlich mit einer ganzen Front an Opponenten konfrontiert, die einen großen Teil der US-amerikanischen Technologie-Industrie ausmachen.Die »Computer & Communications Industry Association« (CCIA) hat sich in dem Konflikt öffentlich hinter Apple gestellt. Hinter dieser Gruppe stecken gleich eine ganze Reihe von großen Konzernen, die sich üblicherweise als Widersacher Apples im Wettbewerb befinden, beispielsweise Google, Samsung und Microsoft, aber auch weitere bekannte Namen wie Facebook, Amazon, Netflix, Intel, Nvidia, Mozilla, eBay, Yahoo, AOL und Uber.Die Gruppe möchte verhindern, dass Qualcomm mit einem juristischen Antrag bei der US-Bundesbehörde ITC durchkommt, der den Import von iPhones ohne Qualcomm-Chip in die Vereinigten Staaten unterbindet. „Was hier auf dem Spiel steht, ist sicherlich die Verfügbarkeit von iPhones und auch anderen Smartphones zu guten Preisen“, schreibt CCIA-Präsident Ed Black. „Noch wichtiger aber ist das Prinzip des freien Wettbewerbs, das für den wirtschaftlichen Erfolg der USA stets wesentlich war. Die ITC hat die Wahl, ob sie wettbewerbsfeindliches Verhalten belohnt oder ob sie diesen marktfreiheitsfeindlichen und kundenfeindlichen Antrag ablehnt.“ Treibende Kräfte in der CCIA für diese Stellungnahme dürften Hersteller anderer Smartphones sein, die Sorge über eine Monopol-ähnliche Stellung von Qualcomm in diesem Bereich haben.Mit dem iPhone 7 setzte Apple erstmals seit 2011 nicht mehr ausschließlich auf Qualcomm als Zulieferer für Mobilfunkchips, sondern holte die LTE-Module von Intel mit ins Boot. Das war der Auslöser für den Konflikt, der inzwischen zu gegenseitigen Klagen und Unterlassungsanträgen eskalierte. Qualcomm fordert für jedes iPhone mit Intel-LTE-Chip Lizenzgebühren wegen geltender Patente und Apple verlangt umgekehrt eine milliardenschwere Rückzahlung von Qualcomm. Importverbot von iPhones fordert Qualcomm übrigens nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland.Weiterführende Links: