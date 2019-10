2020er iPhones: Kleinere Display-Kerbe und größere Antennenlinien?

Größere Antennenlinien für 5G



Quelle: Twitter

Zukünftige iPhones nur noch mit kabellosen Verbindungsoptionen?

Mögliches Ende der Display-Kerbe

Apple plant für die 2020er iPhone-Generation erstmals seit einigen Jahren wieder größere Designänderungen und neue Features wie 5G-Unterstützung – das geht aus diversen Berichten hervor. Apple-Leaker und Concept-Künstler Ben Geskin hat jetzt neue Informationen bezüglich der kommenden iPhones per Tweet bekanntgegeben. Demnach möchte Apple die Antennenlinien am Gehäuse größer gestalten, um einen guten 5G-Empfang zu gewährleisten. Im Gegenzug soll die umstrittene Display-Kerbe kleiner werden.Zudem erwäge das Unternehmen, den Lightning-Anschluss abzuschaffen – aber nicht etwa zugunsten von USB-C. Stattdessen sollen zukünftige iPhones möglicherweise ganz auf kabellose Auflade- und Übertragungstechnologie setzen. 2020 könnte es für den Abschied von einem physischen Anschluss aber noch zu früh sein.Bezüglich der größer werdenden Antennenlinien spricht Geskin von Ausweitungen um mehr als einen Millimeter bei bisherigen Prototypen der 2020er iDevices. Nur so sei der für 5G notwendige Mobilfunkempfang zu gewährleisten. Die Empfangslinien sollen nicht aus Kunststoff, sondern aus anderen Materialien bestehen – Geskin geht von Smartphone-Glas, Saphirglas oder Keramik aus. Ob Apple die Antennenbereiche mithilfe des Gehäusedesigns kaschieren möchte oder frei sichtbar platziert, geht aus dem Tweet nicht hervor.Geskin berichtet zudem über eine Wireless-Only-Strategie, die Apple für zukünftige iPhones anvisiert. Das widerspricht bisherigen Meldungen, wonach Apple bei den 2020er iPhones wahrscheinlich von Lightning auf USB-C wechselt. Apple könnte in dem Zusammenhang aber auch eine auf mehrere Jahre in der Zukunft ausgerichtete Umstellung auf nur noch kabellose Anschlüsse planen, die für die 2020er iPhone-Generation nicht relevant ist. Konkret nennt Geskin „UWD Technology“ als Basis dafür, mit der auf drei Meter Entfernung 480 Mbps (USB 3.0) und auf 10 Meter Entfernung 110 Mbps möglich sind.Schließlich berichtet Geskin auch von Apples Absicht, die Display-Notch zu verkleinern oder ganz abzuschaffen. Apple teste diesbezüglich einen iPhone-Prototypen mit 6,7-Zoll-Display, der komplett ohne Kerbe auskommt. Die Sensoren für FaceID verbergen sich stattdessen im schmalen Rahmen oberhalb des Displays. Bei einer entsprechenden Miniaturisierung der TrueDepth-Sensoren ließe sich die Notch auch in anderen Modellen deutlich verkleinern oder sogar komplett abschaffen.