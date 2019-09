Verabschiedet sich Apple 2020 von der Notch?

Das 2017 vorgestellte iPhone X brachte einige Veränderungen mit: Der seit dem ersten iPhone-Modell verwendete Home-Knopf entfiel – eine Wisch-Geste vom unteren Display-Rand aus ersetzte den Knopf. Der Fingerabdrucksensor, welchen Apple mit dem iPhone 5s einführte, wurde durch die Gesichtserkennung Face ID ersetzt. Da der Home-Knopf entfiel, nutzte Apple den gewonnenen Platz auf der Vorderseite für größere Bildschirme – fast die gesamte Vorderseite stand nun als Display zur Verfügung. Wäre da nicht die Face-ID-Sensorik, welche am oberen Displayrand Platz findet und ins Display hineinragt. Von Anfang an schieden sich die Geister bezüglich der Notch – manche finden sie nicht störend, für andere ist die Aussparung ein Grund, einen Bogen um die neueren Modelle zu machen. Ben Geskin , welcher zuletzt akkurate Informationen zu den 2018er iPhones veröffentlichte, will nun erfahren haben, dass Apple mit einem Prototyp eines iPhones experimentiert, welcher über einen 6,7"-Bildschirm verfügt und die Face-ID-Sensorik im Display-Rand unterbringt:Aber selbst wenn Geskin über akkurate Informationen verfügt, ist es noch lange nicht sicher, dass Apple bis zum Jahr 2020 die Face-ID-Sensoren derart verkleinern kann, dass diese im Rand Platz finden und in ausreichenden Stückzahlen produziert werden können. Intern testet Apple eine große Anzahl von Prototypen, welche niemals als finales Produkt das Licht der Welt erblicken.Auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, welcher ebenfalls über diverse Apple-interne Informationsquellen zu verfügen scheint, prophezeit, dass im Jahr 2020 ein maßgebliches iPhone-Update ansteht: Die neuen Modelle sollen mit 5,4"-, 6,1"- und 6,7"-Bildschirmen daherkommen und ein Design mitbringen, welches an das iPhone 4 erinnert.