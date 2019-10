iPhone ohne Notch: Apple tüftelt an Sensoren und anderer Hardware im Display

Vielfältige Features innerhalb der iPhone-Displayfläche

Rückkehr von Touch ID im Display möglich

Als Apple das erste OLED-iPhone vorstellte, fiel direkt ein markantes Designmerkmal des neuen iDevice auf: die Displaykerbe. Das Unternehmen entschied sich für die Notch, da Apple zwar ein fast rahmenloses Display verbaute, aber trotzdem Platz für die Frontkamera und den neu hinzugekommenen Gesichtsscanner benötigte.Bei Nutzern sorgte die Kerbe für geteilte Meinungen. Auch zwei Jahre nach der Präsentation des iPhone X polarisiert das Feature. Apple scheint währenddessen an Möglichkeiten zu tüfteln, mit denen die Implementierung von Face ID und anderer Hardware-Komponenten auch ohne Notch funktioniert.Im Patent mit dem Titel „Electronic devices having displays with openings“ spricht Apple von einem Display, das über mehrere extrem kleine Öffnungen für verschiedene Features verfügt – inklusive der entsprechenden Hardware-Bauteile. Dazu gehören Kamera, Lichtsensor, Bewegungssensor, Touch-Sensor, Lautsprecher, Antennen und andere Komponenten. So ließe sich ein flächiges Display realisieren, das trotzdem unterhalb der eigentlich Displayfläche eine Fülle weiterer Funktionen bietet – ohne eine kerbenartige Aussparung auf der Oberseite zu benötigen.Apple möchte das Vorhaben realisieren, indem winzig kleine Öffnungen im Glas integriert werden, die wegen ihrer geringen Größe sogar zwischen einzelne Pixel passen. So ließen sich beispielsweise Sensoren für einen Fingerabdrucksensor oder den Gesichtsscanner direkt im Display verbauen. Der Großteil der Hardware wäre unterhalb des Displays implementiert.Damit die Vorgehensweise funktioniert, ist Apple zufolge ein OLED-Display vonnöten. Entsprechende Displays benötigen im Gegensatz zu LCD keine Hintergrundbeleuchtung, weswegen weniger verbaute Hardware erforderlich ist. Die freibleibende Fläche könnte beispielsweise für die beschriebenen Komponenten unterhalb des Displays verwendet werden.Es gibt keine Hinweise dazu, wie weit Apple mit der Forschung ist und wann die Technologie Marktreife erreicht. Gerüchte zur 2020er iPhone-Generation stellten bereits die Rückkehr von Touch ID im Display in Aussicht. Das beschriebene Patent könnte essenziell für die Implementierung sein.