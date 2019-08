2019er iPhones: USB-C-Ladeadapter inklusive Fast Charging?

Fast Charging als wahrscheinliches Feature

iPhone-Event für 10. September erwartet

iPhone-Nutzer müssen zwar voraussichtlich noch bis mindestens 2020 warten, bis die ersten iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss auf den Markt kommen – doch bei der 2019er iPhone-Generation könnte Apple zumindest schon einmal einen kleinen Schritt in Richtung USB-C gehen. Einem Tweet von ChargerLAB zufolge liefert Apple bei den kommenden iPhones erstmals einen Ladeadapter mit USB-C-Anschluss mit. Der Lightning-Anschluss an den Apple-Smartphones bleibt demnach erhalten, aber für die Verbindung mit dem Ladeadapter liefert Apple das schon aus dem hauseigenen Store bekannte Lightning-auf-USB-C-Kabel mit.Wenn Apple beim Ladeadapter auf einen USB-C-Anschluss wechselt, könnte sich das Unternehmen gleichzeitig auch von der bisher mitgelieferten 5W-Variante verabschieden und stattdessen eine Schnelllade-Funktion integrieren. Diverse iPhone-Nutzer wünschen sich schon seit längerem Fast Charging. ChargerLAB hat zwar schon für das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR einen entsprechenden Wechsel beim Kabel und Stromadapter vorausgesagt und damit danebengelegen (nur das iPad Pro erhielt die USB-C-Adapter), doch dieses Jahr kamen auch schon von anderen Seiten entsprechende Hinweise. Bereits im März berichtete Macotakara von einem USB-C-Stromadapter samt Fast Charging für die 2019er iPhone-Modelle. Daher scheint der Wechsel zu einer USB-C-Ladeoption für dieses Jahr schlüssig. Zudem ließen sich die iPhones via Kabel dann endlich ohne Adapter mit Apple-Rechnern der letzten Jahre verbinden, die nur noch über USB-C-Anschlüsse verfügen.Apple präsentiert die neuen iPhones voraussichtlich am 10. September. Hinweise zu dem Termin finden sich in der aktuellen Beta von iOS 13. Anders als in den letzten beiden Jahre sollen sowohl die beiden OLED-Topmodelle als auch die LCD-Variante zur gleichen Zeit im September auf den Markt kommen. Somit könnten die neuen iPhones mehr Einfluss auf Apples Finanzergebnisse für das dritte Jahresquartal haben als in den letzten Jahren, als die Veröffentlichung gestaffelter verlief. Apples Umsatzprognose für die diesjährigen Monate Juli bis September liegt jedenfalls deutlich höher als das Unternehmen im gleichen Zeitraum 2018 erwirtschaftete.