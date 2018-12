2018er iPhones: Apple steigert Marketing-Bemühungen wegen schleppenden Absatzes

Mehr Marketing für neue iPhones

Rabattaktion für iPhone XR im US-Store

Nach den Umsatz-Warnungen mehrerer Apple-Zulieferer weist ein weiteres Indiz auf vergleichsweise schleppende Verkäufe der diesjährigen iPhone-Generation hin. Apple forciert einem Bloomberg-Bericht zufolge momentan die Marketing-Bemühungen für das iPhone XR, iPhone Xs und iPhone Xs Max. Dazu gehören auch für neue iPhones ungewöhnliche Rabattaktionen.Apple hat laut des Berichts diverse Marketing-Mitarbeiter Ende Oktober von anderen Projekten abgezogen und mit der Steigerung der Verkäufe des iPhone Xs und iPhone Xs Max beauftragt. Auch das seinerzeit neu veröffentlichte iPhone XR soll bei der geänderten Marketing-Strategie berücksichtigt worden sein. Der Grund für Apples Vorgehensweise sind die unter den Erwartungen bleibenden iPhone-Verkäufe, so eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber Bloomberg Erste Maßnahmen sind etwa detailliertere Beschreibungen der Features, die jedes der neuen iPhone-Modelle bietet. Unter dem jeweiligen iPhone-Modellnamen stehen fortan Hinweise zur Akkulaufzeit und Leistung. Zuvor war im betroffenen Website-Bereich nur der Produktname und der dazugehörige Slogan zu sehen – wer mehr erfahren wollte, musste auf den beigefügten Link klicken, der zu einer Seite mit weiteren Informationen führte.Zusätzlich gibt es das iPhone XR im amerikanischen Apple-Online-Store schon für 449 US-Dollar, wenn Nutzer ihr altes iPhone 7 Plus dagegen eintauschen. Das Angebot ist zwar zeitlich begrenzt, doch normalerweise bietet Apple keine entsprechenden Rabatte auf Modelle an, die erst seit etwas mehr als einem Monat auf dem Markt sind. Das Unternehmen platziert die Rabattaktion sogar ganz oben auf der Startseite. Ungewöhnlich ist zudem der prominent platzierte Betrag des preisreduzierten Geräts, da Apple gewöhnlich weniger die (zum Teil hohen) Preise betont, sondern sich mehr auf andere Produktaspekte wie Design, Image oder Nutzwert konzentriert.