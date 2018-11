Apple spendiert mehr für gebrauchte iPhones – Angebot dennoch uninteressant

Ein schlechter Witz wird nicht wirklich besser

Bei uns: Ganz bodenlos

Als weitere verkaufsfördernde Maßnahme hat Apple die Gutschrift erhöht, welche man bei Inzahlungnahme eines älteren iPhones erhält. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint die Aktion aber nur in den USA und (noch) nicht hierzulande zu gelten. Je nach Modell gibt es für eingetauschte Geräte nun bis zu 100 Dollar mehr (iPhone 6 Plus, iPhone 6s und iPhone 6s Plus). Beim iPhone 6 sind es genauso wie beim iPhone 7 +75 Dollar, beim iPhone 7 Plus erhöhte Apple um 50 Dollar, beim iPhone 8 nur um 25 Dollar.Was auf den ersten Eindruck nach einem interessanten Angebot klingen könnte, wirkt allerdings fast schon lächerlich, blickt man auf die absoluten Werte . Niemand, der klaren Verstandes ist, würde sein iPhone 8 für die aktuell gebotenen 300 Dollar tauschen – oder sich nur 250 Dollar für ein iPhone 7 geben lassen. Dazu kommt, dass es noch Abschläge gibt, sollten sichtbare Gebrauchsspuren zu finden sein, die normale Abnutzung übersteigen. Selbst das iPhone 6s Plus (aktuell 200 Dollar, sonst 100 Dollar) erzielt auf den üblichen Verkaufsplattformen noch erheblich bessere Preise.Hierzulande läuft die Abwicklung des "Apple GiveBack"-Programms über Brightstar . In einer Maske ist dabei die Modellnummer des iPhones einzugeben, eine direkte Modellauswahl steht nicht zur Verfügung. Anschließend erfolgt die (hakelige) Auswahl von Gehäusefarbe, Kapazität und Zustand, bis schließlich der Inzahlungnahme-Preis erscheint – bei einem iPhone 6s Plus beispielsweise 120 Euro. Ist die Rückseite stark zerkratzt, so gibt es hingegen gar nichts mehr.Wer also nicht ein total zerstörtes iPhone kostenlos recyclen lassen möchte, sollte von Apples offiziellem Inzahlungnahme-Programm die Finger lassen. Kein einziges Angebot ist attraktiv – selbst wenn Apple die Aktion auch auf andere Länder ausweiten sollte und einen zusätzlichen Bonus anbietet. Selbst wer das Gebrauchtgerät in den Kleinanzeigen der Lokalzeitung verkauft, dürfte wohl einen besseren Preis erzielen. Will man hingegen einfach nur reibungslose Abwicklung und das Gebrauchtgerät loswerden, mag Apples Programm eine Alternative sein.