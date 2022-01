130 Millionen Euro für die Corona-Warn-App: So setzen sich die Kosten zusammen

63,5 Millionen allein im Jahr 2021



Dashboard der Corona-Warn-App (Stand: 25.01.2022)

Dashboard der Corona-Warn-App (Stand: 25.01.2022)

Betrieb kostete 3,94 Millionen Euro pro Monat

Seit Juni 2020 um etliche Features erweitert

Corona-Warn-App

Corona-Warn-App

Mehr als 41 Millionen mal wurde die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts bislang aus dem iOS App Store und dem Google Play Store heruntergeladen. Die Zahl der aktiven Nutzer ist aller Wahrscheinlichkeit nach zwar deutlich geringer, dennoch gehört die deutsche Kontakt-Tracing-Anwendung zu den erfolgreichsten weltweit. Knapp 110 Millionen Testergebnisse stellten Labore und Schnelltestzentren den Nutzern bereit, rund 2,4 Millionen Anwender teilten positive Ergebnisse mit anderen. Diese Bilanz kann sich durchaus sehen lassen, hat allerdings auch ihren Preis.Die Kosten für die Entwicklung der deutschen Corona-Warn-App und die erforderliche Infrastruktur sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung belaufen sich bislang auf mehr als 130 Millionen Euro. Das teilte die Bundesregierung vor Kurzem in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mit ( Pressemitteilung). Im Jahr 2020 erhielten die federführenden Unternehmen SAP und Deutsche Telekom für die App-Erstellung und den Betrieb demnach rund 52,8 Millionen Euro. Die Weiterentwicklung und die laufenden Betriebs- und Wartungskosten schlugen 2021 mit 63,5 Millionen Euro zu Buche.Hinzu kam in beiden Jahren zusammen ein Aufwand in Höhe von 13,7 Millionen Euro beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Digitale Werbung kostete bislang insgesamt 71.000 Euro. Der Bundesregierung zufolge fielen 2021 für Betrieb und Wartung der Infrastruktur monatlich rund 3,94 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen laut ihrer eigenen Prognose mit einer Reduzierung auf etwa 2,66 Millionen Euro im Monat.Ein Teil des Geldes floss bekanntlich in die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App. Seit der Veröffentlichung im Juni 2020 wurde die ursprüngliche reine Kontakt-Tracing-Anwendung um etliche Features erweitert. Mittlerweile speichert sie unter anderem Impf- und Testzertifikate und informiert über wichtige Kennzahlen wie die Anzahl täglicher Neuinfektionen, bundesweite und lokale Inzidenzen sowie Zahl und Bevölkerungsanteil der geimpften Personen. Darüber hinaus verfügt sie über eine Check-In-Funktion für Restaurantbesuche, Konzerte und private Zusammenkünfte, mit dieser lassen sich potenziell infizierte Gäste auch warnen. Jüngste Neuerung ist die Möglichkeit, die Corona-Warn-App bei Online-Buchungen für den Nachweis des Genesenen- oder Geimpften-Status einzusetzen.im iOS App Storeim Google Play Store